Porsche dostane stimul 2 milióny eur na technologické centrum

Bratislava 9. októbra (TASR) – Nemecký výrobca športových automobilov Porsche dostane investičný stimul vo výške dvoch miliónov eur na vybudovanie nového centra automatizácie a robotizácie automobilovej výroby v Hornej Strede. Materiál predložený Ministerstvom hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda.Firma prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Porsche Werkzeugbau, s. r. o., Dubnica nad Váhom, plánuje investovať do roku 2020 takmer 13,6 milióna eur a do roku 2023 by mala v Hornej Strede zamestnať 34 pracovníkov. V novom centre bude firma vyvíjať a overovať vyrobiteľnosť dielcov a pripravovať prototypy výrobných zariadení pre automobilový priemysel.V novovybudovanom objekte bude Porsche okrem vývoja automobilových dielcov a technológií tiež testovať prototypy automatizovaných liniek určených na spájanie, lepenie, nitovanie a skrutkovanie podzostáv alebo celých zostáv dielcov karosérií.Dubnický Porsche Werkzeugbau je 100 % dcérsky podnik spoločnosti Porsche Werkzeugbau GmbH, ktorá patrí do skupiny Porsche Automobil Holding SE. Vlastníkom skupiny Porsche je skupina Volkswagen.