Ruská FSB odhalila skupinu islamistov posielajúcich peniaze do Sýrie

Moskva 9. októbra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zmarila aktivity prívržencov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) pôsobiacich v deviatich regiónoch Ruska. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra Interfax.Podľa FSB islamisti využívali na svoje krytie dobročinnú organizáciu a jej prostredníctvom poukázali do Sýrie sumu šesť miliónov rubľov (83.772 eur).FSB dodala, že v dobročinnej organizácii sa angažovalo viac ako sto prívržencov "založenia celosvetového kalifátu", ktorí sa zapojili do financovania IS a radikálnej organizácie Kaukazský emirát. Obe organizácie sú v Rusku zakázané.Bunky organizácie sa nachádzali v kaukazských republikách, na juhu Ruska, ale aj v Moskve, Petrohrade a Ťumenskej oblasti.V rámci operácie FSB došlo k bytovým prehliadkam i zaisteniu podozrivých osôb. Počas prehliadok sa našla literatúra s extrémistickým obsahom, desať mobilných telefónov s inštrukciami od predpokladaných teroristov, 60 bankových kariet, suma 6000 dolárov v hotovosti a bankové výpisy svedčiace o prevodoch peňazí do zahraničia.FSB v rámci operácie zadržala 25-ročného muža a 30-ročnú ženu, dodala rozhlasová stanica Echo Moskvy.Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý sa prípadom zaoberá, predpokladá, že zadržaní sa svojej trestnej činnosti venovali do roku 2015.