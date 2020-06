Portál Books from Slovakia prináša diela i autorov slovenskej literatúry v angličtine

Literárne informačné centrum (LIC) spúšťa portál o slovenskej literatúre v anglickom jazyku s názvom Books from Slovakia.

Informácie nie sú venované iba odborníkom

Zahraniční vydavatelia, prekladatelia, knižní profesionáli a čitatelia tam nájdu profily vybraných slovenských autorov a diel v anglickom jazyku, či databázu kníh, ktoré boli vydané v zahraničí s podporou grantového programu Slolia.

Záujemcovia zároveň na portáli nájdu všetky novinky o slovenskom literárnom dianí vo svete. Informuje o tom LIC na svojej webovej stránke.

Zrušenie významných veľtrhov

14.6.2020 -Informácie na portáli nie sú venované výlučne odborníkom. Tí si môžu prečítať napríklad ohlasy a recenzie diel slovenských autorov vydané v cudzích jazykoch či informácie o grantoch a rezidenciách pre prekladateľov a autorov. Dostupné sú tiež katalógy slovenských diel, databáza slovenských a zahraničných vydavateľov či slovenských inštitútov v zahraniční.Širšia cieľová skupina záujemcov o slovenskú literatúru na portáli nájde rozhovory so slovenskými autormi, ktoré sú preložené do angličtiny, články o prezentáciách slovenskej literatúry a autorov na medzinárodných knižných veľtrhoch a festivaloch či literárnych podujatiach v zahraničí.„Práce na tomto portáli urýchlilo zrušenie všetkých tohtoročných významných medzinárodných knižných veľtrhov, na ktorých sa propagujú nové knihy a uzatvárajú kontrakty. Je to malá náhrada osobných stretnutí s profesionálmi, no veľmi vítaný pomocník pre orientáciu v našom súčasnom literárnom dianí,“ vysvetlilo LIC.Súčasťou portálu sú aj podcasty LIT_CAST Slovakia a LIT_CAST Slowakei o slovenskej literatúre v anglickom a nemeckom jazyku. Záujemcovia nájdu portál na stránke www.litcentrum.sk/en. Na sociálnych sieťach s názvom Books from Slovakia postupne pribudnú novinky o slovenskej literatúre len v angličtine.