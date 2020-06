Kreatívny pedagóg sa na online vyučovanie prezlieka za superhrdinov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.6.2020 - Bolívijský učiteľ výtvarnej výchovy v čase pandémie vyučuje žiakov cez internet v kostýmoch superhrdinov, akými sú napríklad Spiderman, Batman či Flash. Tridsaťtriročný Jorge Manolo Villarroel žije v chudobnej časti hlavného mesta a učí deti od 9 do 14 rokov z bohatších rodín."Roky vstupujú do sveta dospelých, teraz prišiel čas, aby sme sa my otvorili ich svetu, a tým je chat. Pri rozprávaní môžu pociťovať určité limity, no na chate to rozbalia," vyjadril sa pedagóg s tým, že žiaci ho zase učia používať rôzne technológie. Každá hodina sa začína zumbou, keďže Villarroel je aj inštruktor zumby. Nasledujú modlitba a hudba spojená so superhrdinami.Na online vyučovaní sa zúčastňuje 45 žiakov. Učiteľ si vyrába kostýmy sám. "Musel som improvizovať, keďže v čase karantény nemôžem chodiť von," vysvetlil. "Po pandémii sa všetko zmení, aj vyučovanie," dodal.Niektorí tvrdia, že online forma vyučovania je len pre bohatých, ktorí si môžu kúpiť počítač alebo smartfón. V Bolívii je internet pomalý, drahý a prístupný len vo väčších mestách. V mnohých chudobných oblastiach sú elektrina a televízia relatívne nové veci. "Aj v súkromnej škole, kde učím, sú deti, ktoré nemajú dobré telefóny. No prežívame obdobie zmeny," vyhlásil Villarroel.