|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. februára 2026
Portál Euractiv.sk mení svoj názov a plánuje bližšie spolupracovať s denníkom SME
Tagy: Médiá
Portál Euractiv.sk sa mení na euBrief.sk a plánuje bližšie spolupracovať s denníkom SME. Portál priblížil, že zmena názvu je ...
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Portál Euractiv.sk sa mení na euBrief.sk a plánuje bližšie spolupracovať s denníkom SME. Portál priblížil, že zmena názvu je súčasťou transformácie siete Euractiv Network na sieť nezávislých online médií spolupracujúcich na tvorbe a vzájomnej výmene obsahu. Euractiv pôsobil na Slovensku od roku 2003, pričom v minulom roku doň majetkovo vstúpila spoločnosť Petit Press. Cieľom bolo posilniť obsahovú, technologickú a obchodnú spoluprácu s denníkom SME či ďalšími titulmi vydavateľstva.
Portál pod novým názvom euBrief.sk rozšíri pokrývanie európskych tém, posilní tvorbu multimediálneho obsahu. Cieľom je zvýšiť dosah nielen portálu, ale aj podujatí, ktoré pravidelne organizuje.
Vydavateľ euBrief Radovan Geist pripomenul, že cieľom Euractiv.sk bolo od začiatku vytvárať európsku verejnú diskusiu na Slovensku. „S tým pokračujeme v euBrief.sk, aj vďaka našim partnerom so siete Focus Europe a spolupráci s denníkom SME a ďalšími titulmi vydavateľstva Petit Press,“ dodal Geist.
Šéfredaktor SME Roman Krpelan podotkol, že vzhľadom na meniaci sa geopolitický svet považujú pokrývanie európskej politiky za veľmi dôležité. Spolupráca má tak podľa neho potenciál. Vyzdvihol najmä spoluprácu s expertmi na bruselskú politiku, ktorá má na Slovensko reálny dopad.
Portál euBrief.sk bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s partnerom v Bruseli - s portálom Euractiv.com. Pod euBrief.sk pokračuje aj manažérsky tím s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti médií a komunikácie - šéfredaktorka Zuzana Gabrižová, CEO Pavel Nikodem a vydavateľ Radovan Geist.
„Pod novou značkou nájdu čitatelia obsah, na ktorý sú zvyknutí. Dlhodobo sme pracovali na posilňovaní pridanej hodnoty nášho obsahu, ktorú vidíme najmä v analýze verejných politík s európskym presahom. Tento rozmer budeme prinášať aj pod novou identitou,“ doplnila Gabrižová. Portál je súčasťou medzinárodnej siete nezávislých médií zameriavajúcich sa na európsku politiku Focus Europe. Partneri sú aj v ďalších šiestich krajinách, a to v Bulharsku, Česku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Portál Euractiv.sk mení svoj názov a plánuje bližšie spolupracovať s denníkom SME © SITA Všetky práva vyhradené.
Portál pod novým názvom euBrief.sk rozšíri pokrývanie európskych tém, posilní tvorbu multimediálneho obsahu. Cieľom je zvýšiť dosah nielen portálu, ale aj podujatí, ktoré pravidelne organizuje.
Euróska verejná diskusia na Slovensku
Vydavateľ euBrief Radovan Geist pripomenul, že cieľom Euractiv.sk bolo od začiatku vytvárať európsku verejnú diskusiu na Slovensku. „S tým pokračujeme v euBrief.sk, aj vďaka našim partnerom so siete Focus Europe a spolupráci s denníkom SME a ďalšími titulmi vydavateľstva Petit Press,“ dodal Geist.
Šéfredaktor SME Roman Krpelan podotkol, že vzhľadom na meniaci sa geopolitický svet považujú pokrývanie európskej politiky za veľmi dôležité. Spolupráca má tak podľa neho potenciál. Vyzdvihol najmä spoluprácu s expertmi na bruselskú politiku, ktorá má na Slovensko reálny dopad.
Spolupráca s Bruselom pokračuje
Portál euBrief.sk bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s partnerom v Bruseli - s portálom Euractiv.com. Pod euBrief.sk pokračuje aj manažérsky tím s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti médií a komunikácie - šéfredaktorka Zuzana Gabrižová, CEO Pavel Nikodem a vydavateľ Radovan Geist.
„Pod novou značkou nájdu čitatelia obsah, na ktorý sú zvyknutí. Dlhodobo sme pracovali na posilňovaní pridanej hodnoty nášho obsahu, ktorú vidíme najmä v analýze verejných politík s európskym presahom. Tento rozmer budeme prinášať aj pod novou identitou,“ doplnila Gabrižová. Portál je súčasťou medzinárodnej siete nezávislých médií zameriavajúcich sa na európsku politiku Focus Europe. Partneri sú aj v ďalších šiestich krajinách, a to v Bulharsku, Česku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Taliansku.
Zdroj: SITA.sk - Portál Euractiv.sk mení svoj názov a plánuje bližšie spolupracovať s denníkom SME © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Médiá
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby
Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby