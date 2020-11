Portugalsko neobháji titul v Lige národov, na finálový turnaj postúpilo Francúzsko

Rozhodol sviatočný strelec

Ronaldo sa nepresadil

Otázne je tretie miesto

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Na Štadióne svetla v Lisabone sa hral v sobotu večer súboj v štýle kto z koho a na jeho konci sa tešili úradujúci majstri sveta Francúzi. Domácich Portugalčanov zdolali 1:0 a zaistili si miestenku na finálovom turnaji LN 2021.Portugalsko aj s Cristianom Ronaldom v zostave prišlo o šancu obhájiť triumf v Lige národov a zároveň nepredĺžilo sériu 22 domácich zápasov a 10 zápasov v Lige národov bez prehry.Jediný gól strelil v 54. min hráč, ktorý gólom skôr zabraňuje. Defenzívny stredopoliar Francúzska N'Golo Kanté vyťažil z toho, že portugalský brankár Rui Patrício zrazil loptu pred neho.Kanté strelil v 44. zápase v najcennejšom drese iba druhý gól. Jedinýkrát predtým trafil v prípravnom zápase proti Rusku ešte v roku 2016.Práve Rui Patrício však ešte v prvom polčase zneškodnil niekoľko dobrých pokusov Francúzov, keď až trikrát mohol skórovať Anthony Martial . Jeho hlavičku po polhodine hry zastavilo brvno portugalskej bránky. A to ešte hosťom chýbal pre zranenie Kylian Mbappé "Vzhľadom na kvalitu súpera je to jeden z našich najlepších výsledkov posledného obdobia. Zaslúžili sme si toto víťazstvo. Splnili sme svoj cieľ vyhrať skupinu a zahrať si o celkové víťazstvo. Som veľmi hrdý na hráčov. Dnes večer ukázali, že Francúzsko je vo futbale stále veľké mužstvo," nadchýnal sa tréner Didier Deschamps Cristiano Ronaldo v posledných 12 zápasoch v portugalskom drese skóroval až 17-krát, z toho strelil tri hetriky.V sobotu v Lisabone sa však ani jeden z jeho streleckých pokusov neujal vrátane hlavičky pred koncom prvého polčasu. Skončila tesne nad brvnom francúzskej bránky."Francúzsky tím bol v prvom polčase vynikajúci a my sme sa trápili. Neboli sme schopní hrať tak, ako sme chceli. Zatlačili nás a museli sme hrať často beu lopty. Snažili sme sa reagovať, ale veľmi nám to nešli. Mali sme len málo riešení smerom dopredu," priznal portugalský kouč Fernando Santos Portugalský tím prehral pod Santosovým vedením vôbec prvýkrát, doma hráči v zeleno-červených dresoch zaváhali v súťažnom zápase po šiestich rokoch."Nehrali sme kontinuálne dobre a výsledok nás neteší. Nie sme najefektívnejší tím, ale dokážeme hrať proti najlepším na svete," myslí si obranca Portugalska Rúben Dias, cituje ho web UEFA."Boli sme dobre motivovaní na tento zápas. Boli sme pevní vzadu a vytvárali si šance vpredu. Mohli sme streliť aj viac gólov," uviedol stredopoliar Francúzov Adrien Rabiot.Francúzi ukončia svoje vystúpenie v skupinovej fáze A-divízie Ligy národov v utorok 17. 11. od 20.45 h doma proti Švédom. Na Portugalčanov čaká v rovnaký deň aj čase súboj v Splite proti domácemu Chorvátsku.Francúzsko je istý víťaz 3. skupiny, Portugalsko je určite druhé a o treťom mieste sa na diaľku rozhodne medzi Chorvátmi a Švédmi.