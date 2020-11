Sergio Ramos zahodil v zápase Ligy národov dve penalty, Španieli zachránili aspoň bod

Ramos doteraz nezlyhal

Španielsky rekordér

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Dvadsaťpäťkrát bol z bieleho bodu v reprezentačnom drese neomylný a potom prišli dve zahodené penalty v jedinom zápase. Reč je o Sergiovi Ramosovi Stopér a zároveň kapitán španielskej futbalovej reprezentácie v 57. a 80. min druhého polčasu sobotného súboja v bazilejskom St. Jakob's Parku nevyužil ideálnu možnosť vyrovnať náskok Švajčiarov na 1:1. Podarilo sa to až Gerardovi Morenovi v 89. min a Španieli si odviezli domov bod.Švajčiarsky brankár Yann Sommer dvakrát vystihol Ramosov pokus, keď si vybral pravú stranu bránky. Zatiaľ čo prvá strela bola solídna, druhá lopta bola kopnutá plocho a pomaly viac do stredu a Sommer s ňou nemal väčšie problémy.Ramos premenil všetky pokutové kopy v najcennejšom drese od 9. mája 2018. Dvadsaťtrikrát sa nepomýlil v súťažnom zápase a dvakrát v prípravných súbojoch Španielska."Ramos predtým premenil všetkých 25 striel. Ak by mal tretí, štvrtý či piaty pokus, určite by ich premenil," podržal svojho elitného obrancu tréner Luis Enrique Neúspešný penaltový double zatienil historický moment, ktorý dosiahol Ramos v Bazileji. V reprezentácii nastúpil po stosedemdesiaty siedmy raz, čím prekonal doterajší rekord Taliana Gianluigiho Buffona (176).Ramos absolvoval prvý zápas v drese Španielska 26. marca 2005 v prípravnom súboji proti Číne (3:0), keď ešte nemal 19 rokov.V roku 2013 sa stal najmladším Španielom, ktorý dosiahol métu 100 zápasov v reprezentácii. Ramos je aj držiteľom rekordu v počte víťazstiev v španielskom národnom tíme (129). S tímom "La Roja" vyhral MS 2010 a ME 2008 a 2012.Španieli zaváhaním vo Švajčiarsku prepustili líderskú pozíciu vo 4. skupine A-divízie LN Nemcom.Tí zdolali doma Ukrajincov 3:1 a pred záverečným kolom majú v boji o postup na finálový turnaj jeden bod k dobru pred Španielmi. V utorok 17. 11. vyvrcholí táto skupina práve súbojom Španielsko - Nemecko.