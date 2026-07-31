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31. júla 2026

Portugalsko smeruje k dani z mimoriadnych ziskov ropných spoločností


Tagy: Dane Portugalská vláda ropné spoločnosti

Portugalská vláda schválila návrh zákona o dočasnom zdanení mimoriadnych ziskov ropných spoločností, ktoré profitovali z rastu cien po vojne na Blízkom východe. Výnos z dane má pomôcť domácnostiam, firmám aj ...



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gettyimages 1220194675 scaled 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Portugalská vláda schválila návrh zákona o dočasnom zdanení mimoriadnych ziskov ropných spoločností, ktoré profitovali z rastu cien po vojne na Blízkom východe. Výnos z dane má pomôcť domácnostiam, firmám aj financovaniu dekarbonizácie ekonomiky.


Portugalská vláda schválila návrh zákona, ktorým chce zaviesť dočasnú daň z mimoriadnych ziskov ropných spoločností. Opatrenie reaguje na prudký rast cien ropy po vojne na Blízkom východe.

Vláda uviedla, že výnos z novej dane bude určený na podporu domácností a hospodárskych sektorov, ktoré najviac zasiahlo zdraženie pohonných hmôt. Časť prostriedkov má smerovať aj na financovanie investícií do dekarbonizácie ekonomiky.

Návrh zákona teraz čaká prerokovanie v portugalskom parlamente.

Portugalsko sa predtým spolu s Rakúskom, Nemeckom, Talianskom a Španielskom vyslovilo za zavedenie dane z mimoriadnych ziskov ropných spoločností na úrovni Európskej únie. Tieto krajiny pripomenuli, že podobné opatrenia boli prijaté už v roku 2022 po prudkom raste cien energií spôsobenom ruskou inváziou na Ukrajinu.

Minister financií Joaquim Miranda Sarmento v máji uviedol, že Európska komisia dala Portugalsku súhlas na zavedenie dočasnej dane z mimoriadnych ziskov, podobne ako tomu bolo v roku 2022.

Portugalská vláda už skôr prijala viaceré opatrenia na zmiernenie dosahov rastúcich cien pohonných hmôt vrátane zníženia daní z benzínu a motorovej nafty.


Zdroj: SITA.sk - Portugalsko smeruje k dani z mimoriadnych ziskov ropných spoločností © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dane Portugalská vláda ropné spoločnosti
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