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31. júla 2026

Tusk: Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu


Tagy: poľské územie poľský premiér pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla do poľa na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa. Poľský premiér



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germany_e5_nato_summit_87_31 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla do poľa na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa.


Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla na pole na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

V meste Lublin a vo väčšine Lubelského vojvodstva na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Poľská armáda vyslala do vzduchu bojové lietadlá. „Neidentifikovaný objekt“, ktorý Tusk neskôr označil pravdepodobne za strelu s plochou dráhou letu Ch-101, prenikol na poľské územie počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu.

„Po tomto incidente čo najskôr zvážime ďalšiu pomoc Ukrajine vrátane dodania ďalších rakiet pre systémy Patriot, ak by takáto potreba vznikla,“ povedal Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii priamo na mieste dopadu neďaleko obce Tarnawa-Kolonia.

Patriot je najmodernejší systém protivzdušnej obrany západnej výroby a ako jediný dokáže spoľahlivo zostreľovať ruské balistické rakety. Dopyt po ňom je preto mimoriadne vysoký a čakacie lehoty na systémy aj rakety dosahujú niekoľko rokov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Tusk: Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: poľské územie poľský premiér pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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