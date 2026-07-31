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31. júla 2026
Tusk: Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu
Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla do poľa na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa. Poľský premiér
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31.7.2026 (SITA.sk) - Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla do poľa na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa.
Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla na pole na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
V meste Lublin a vo väčšine Lubelského vojvodstva na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Poľská armáda vyslala do vzduchu bojové lietadlá. „Neidentifikovaný objekt“, ktorý Tusk neskôr označil pravdepodobne za strelu s plochou dráhou letu Ch-101, prenikol na poľské územie počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu.
„Po tomto incidente čo najskôr zvážime ďalšiu pomoc Ukrajine vrátane dodania ďalších rakiet pre systémy Patriot, ak by takáto potreba vznikla,“ povedal Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii priamo na mieste dopadu neďaleko obce Tarnawa-Kolonia.
Patriot je najmodernejší systém protivzdušnej obrany západnej výroby a ako jediný dokáže spoľahlivo zostreľovať ruské balistické rakety. Dopyt po ňom je preto mimoriadne vysoký a čakacie lehoty na systémy aj rakety dosahujú niekoľko rokov.
Zdroj: SITA.sk - Tusk: Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu. Vyjadril sa tak po tom, ako v noci na štvrtok dopadla na pole na východe Poľska pravdepodobne ruská raketa. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
V meste Lublin a vo väčšine Lubelského vojvodstva na niekoľko minút zazneli sirény leteckého poplachu. Poľská armáda vyslala do vzduchu bojové lietadlá. „Neidentifikovaný objekt“, ktorý Tusk neskôr označil pravdepodobne za strelu s plochou dráhou letu Ch-101, prenikol na poľské územie počas rozsiahleho ruského útoku na Ukrajinu.
„Po tomto incidente čo najskôr zvážime ďalšiu pomoc Ukrajine vrátane dodania ďalších rakiet pre systémy Patriot, ak by takáto potreba vznikla,“ povedal Tusk vo štvrtok na tlačovej konferencii priamo na mieste dopadu neďaleko obce Tarnawa-Kolonia.
Patriot je najmodernejší systém protivzdušnej obrany západnej výroby a ako jediný dokáže spoľahlivo zostreľovať ruské balistické rakety. Dopyt po ňom je preto mimoriadne vysoký a čakacie lehoty na systémy aj rakety dosahujú niekoľko rokov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juli-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júli 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Tusk: Varšava zváži presun ďalších rakiet pre systémy Patriot na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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