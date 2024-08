Portugalský cyklista Joao Almeida odstúpil z Vuelty, ochorel na COVID-19

Na Tour skončil celkovo štvrtý

COVID už raz Almeidu vyradil

25.8.2024 (SITA.sk) - Portugalský cyklista Joao Almeida nenastúpil do nedeľňajšej 9. etapy na poslednom podujatí Grand Tour Vuelta a Espaňa.Dôvodom odstúpenia 26-ročného Portugalčana je ochorenie COVID-19, informoval o tom jeho tím UAE Emirates Almeida bol po piatku tretí v celkovej klasifikácii Vuelty, ale záverečné stúpanie sobotňajšej etapy do Cazorly už ovplyvnili jeho zdravotné problémy.Za víťazným Primožom Rogličom zaostal o takmer 5 minút a celkovo sa prepadol s vyše 9-minútovým mankom na 26. miesto.Almeida je tretí muž celkovej klasifikácie Giro d´Italia 2023 a štvrtý muž tohtoročnej Tour de France. Práve tento Portugalčan ako skvelý domestik výrazne pomohol Slovincovi Tadejovi Pogačarovi k triumfu na francúzskych cestách, jeho tretiemu v poradí.Po odstúpení Almeidu zostáva najvyššie postaveným členom tímu Spojených arabských emirátov na Vuelte Mexičan Isaac del Toro, ktorému patrí 17. priečka. Pred nedeľňajšou etapou zaostával za austrálskym lídrom Benom O´Connorom o 6:32 min."João uviedol, že sa počas 8. etapy Vuelty necítil dobre. Po ďalšom vyšetrení a absolvovaní testu PCR, ktorý potvrdil infekciu COVID-19, bolo prijaté rozhodnutie stiahnuť ho z pretekov v najlepšom záujme jeho, nášho tímu aj celého pelotónu. Teraz pocestuje domov, aby sa zotavil," píše sa vo vyhlásení šéfa lekárskeho tímu UAE Emirates Adriana Rotunna, informoval o tom špecializovaný web cyclingnews.com.Nie je to prvýkrát, čo COVID-19 zmaril šance Almeidu na pretekoch Grand Tour. Pre koronavírus musel predčasne opustiť aj Giro d’Italia 2022, kde bol v tom čase celkovo štvrtý.