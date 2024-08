Bénes prebudil Union, napísal v titulku nemecký Kicker po zápase, v ktorom slovenský reprezentant strelil gól

Bénes má svetovú ľavačku

Mal aj ďalšie dobré príležitosti

25.8.2024 (SITA.sk) - Žolíci zachránili Unionu Berlín bod. Takto nemecký športový web Kicker komentoval výsledok zápasu 1. kola I. bundesligy medzi 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlín (1:1).Rovnaký zdroj uviedol, že László Bénes a Tim Skarke spolu nastúpili do zápasu ako náhradníci v 72. min a už o dve minúty neskôr sa ich spolupráca skončila gólom v podaní Slováka. "Bénes prebudil Union," napísal v titulku Kicker.Slovenský reprezentant prekonal domáceho brankára Robina Zentnera strelou zo 17 m, ale netradične pravou nohou.Počas 19 minút na ihrisku Bénes trikrát vystrelil na bránku, absolvoval štyri šprinty, 17 kontaktov s loptou a celkovo odbehol takmer 3 kilometre."Títo dvaja hráči, ale aj ďalší, ktorí vstúpili už do rozohraného zápasu, zlepšili našu hru. V tom sa ukázala tímová sila Unionu," povedal Rani Khedira, asistent kapitána berlínskeho tímu, o Bénesovi a Skarkem.Na adresu svojho slovenského spoluhráča Bénesa, 30-ročný Khedira uznanlivo dodal: "Jeho ľavá noha je svetová. Ale nevedel som, že aj jeho pravá noha je taká dobrá." O štyri roky mladší Slovák skromne poznamenal: "Vždy, keď vstúpim do zápasu, chcem pomôcť mužstvu. Som rád, že to vyšlo."Redaktor Kickeru Jannis Klimburg napísal: "Bol to najmä Benes, ktorý hral spolu s Khedirom v strede zálohy, postupne prevzal kontrolu nad hrou svojho tímu. Pokúšal sa dostať ku každej lopte, šikovne sa pohyboval v medzipriestoroch medzi líniami a mal aj ďalšie dobré príležitosti okrem svojho gólu."Mainz a Union Berlín sa po sobotných zápasoch 1. kola zaradili na ôsmu a deviatu priečku tabuľky I. bundesligy. Štyri tímy odohrajú svoje prvé ligové zápasy sezóny až v nedeľu vrátane Bayernu Mníchov, ktorý sa predstaví vo Wolfsburgu.