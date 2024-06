Portugalský futbalista Ramos neodohral zatiaľ ani minútu na ME vo futbale, pre incident sa však mohol vážne zraniť

Na šancu čakajú aj ďalší hráči

Aj napriek opatreniam vbehnú na plochu

23.6.2024 (SITA.sk) - Diváci, ktorí sledovali sobotňajší duel ME 2024 v Nemecku medzi Portugalskom Tureckom (3:0) boli svedkami kurióznej situácie. Tesne po zápase sa musel s nepríjemným a zdravie ohrozujúcim momentom vysporiadať útočník víťazného mužstva Gonsalo Ramos.Dvadsaťtriročného hráča francúzskeho veľkoklubu Paríž Saint-Germain zasiahol sklzom jeden z usporiadateľov, ktorý naháňal fanúšika na hracej ploche, pričom pri výkone svojho remesla sa nešťastne pošmykol.Ramos sa pri incidente nezranil, no do tunela odkráčal s bolestivým výrazom v tvári. „Nečakaný zákrok“ bol viditeľný aj v priamom prenose televízií, ktoré daný duel vysielali.Ramos v úvodných dvoch dueloch na majstrovstvách Európy do hry nezasiahol. Tréner Roberto Martínez na hrote útoku uprednostňuje 39-ročného Cristiana Ronalda . Na výraznejšiu šancu na šampionáte okrem Ramosa čakajú aj takí hráči ako Diogo Jota či Joao Félix.Duel v Dortmunde bol až štyrikrát prerušený pre vniknutie fanúšikov na trávnik. Pri jednom z nich sa mladík dostal až k Ronaldovi a ten sa s ním ochotne počas duelu odfotil. Aj z tejto udalosti vzniklo video, ktoré sa rýchlo stalo virálnym.Portugalská hviezda ešte na kontinentálnom šampionáte ani raz neskórovala, no aj napriek tomu si turnaj užíva v dobrej nálade. Svedčí o tom aj spomínaný „incident“ so záujemcom o selfie fotografiu. Európska futbalová únia (UEFA) pritom ešte pred turnajom vyhlásila, že urobí maximum pre to, aby k vbehnutiam divákov na hraciu plochu nedochádzalo.Portugalsko si v sobotu hladkým triumfom nad Tureckom zabezpečilo istú miestenku do osemfinále. Futbalistov z Iberského polostrova chcú do ďalšej fázy turnaja nasledovať zo základnej F-skupiny Turci, Gruzínci a tiež reprezentanti Česka.Portugalsko na svoj najbližší duel nastúpi v stredu 26. júna proti Gruzínsku. Očakáva sa, že v rámci šetrenia fyzických síl tréner Martínez výrazne premieša základnou zostavou.