ME vo futbale 2024: Výsledky – nedeľa 23. jún (foto)

ME vo futbale 2024 – výsledky (nedeľa 23. jún 2024)



A-skupina

FRANKFURT NAD MOHANOM

Švajčiarsko – Nemecko 1:1 (1:0)

Góly: 28. Ndoye - 90.+ Füllkrug



STUTTGART

Škótsko – Maďarsko 0:1 (0:0)

Gól: 90.+ Csoboth







ME vo futbale 2024 – program (pondelok 24. jún 2024)

B-skupina:

Chorvátsko - Taliansko (Lipsko, 21.00)

Albánsko - Španielsko (Düsseldorf, 21.00)





24.6.2024 (SITA.sk) - S domácimi Nemcami do osemfinále majstrovstiev Európy v Nemecku postúpili zo základnej A-skupiny aj futbalisti Švajčiarska.Helvéti v záverečnom vystúpení skupiny dlho viedli nad favoritom presným zásahom Dana Ndoyeho, keď nemeckému výberu predtým systém VAR "zrušil" gól Robert Andricha.Nemci napokon získali aspoň bod, keďže v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal Niclas Füllkrug. Nemecký výber sa so siedmimi bodmi stal víťazom skupiny, päťbodoví Švajčiari obsadili druhú priečku.V priamom súboji o 3. pozíciu v A-skupine uspeli Maďari.V 70. minúte síce prišli o útočníka Barnabása Vargu, ktorý sa v pokutovom území súpera zrazil s brankárom Angusom Gunnom a dlhé minúty ho ošetrovali priamo na hracej ploche, potom ho na nosidlách transportovali do útrob štadióna.Po prehrách v prvá dvoch dueloch sa maďarskí reprezentanti napokon dočkali triumfu, keď v desiatej nadstavenej minúte rozhodol striedajúci Kevin Csoboth.Maďarský tím skončil v tabuľke tretí s troma bodmi a skóre 2:5. Stále má matematickú šancu na postup do osemfinále, je však pravdepodobné, že sa nepredstaví vo vyraďovacej časti. Škóti s jediným bodom z troch stretnutí cestujú domov.V pondelok sú na programe tiež iba dve stretnutia, duelmi Chorvátsko - Taliansko a Albánsko - Španielsko vyvrcholí B-skupina.