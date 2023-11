Portugalský prezident vyhlásil predčasné voľby, parlament rozpustil pre korupčnú kauzu vlády rezignujúceho premiéra Costu

Premiér viedol krajinu od 2015

Koncesie na lítiové bane

10.11.2023 (SITA.sk) - Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vo štvrtok rozpustil parlament a na 10. marca vyhlásil predčasné parlamentné voľby. Urobil tak dva dni po rezignácii premiéra Antónia Costu , ktorého vládu poznačil korupčný škandál.Svoje rozhodnutie de Sousa oznámil počas prejavu odvysielaného televíziou po stretnutí s Radou štátu - poradným orgánom, v ktorom sú bývalý politici a ďalšie známe verejné osobnosti. V stredu sa zase stretol s lídrami strán v parlamente. Prezident povedal, že Costa zostane do volieb úradujúcim premiérom.Costa vedie Portugalsko od roku 2015 a vlani suverénne vyhral voľby. Okamžite však odstúpil po tom, čo polícia v rámci vyšetrovania korupcie vykonala v utorok rozsiahlu raziu.Vyšetrovanie zahŕňa zatknutie šéfa úradu vlády a ďalších štyroch ľudí a menuje jedného z ministrov ako podozrivého. Costa povedal, že hoci je nevinný, nedokáže zostať na svojom poste.Sudca vyšetruje údajné nezákonné konanie, korupciu volených predstaviteľov a ovplyvňovanie súvisiace s koncesiami na lítiové bane v blízkosti severnej hranice Portugalska so Španielskom a plánmi na výstavbu zeleného vodíkového závodu a dátového centra v pobrežnom meste Sines na juhu krajiny.Lítiové bane a projekty súvisiace so zeleným vodíkom sú súčasťou Európskej zelenej dohody, ktorú presadzuje Európska únia