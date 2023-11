Bulharsko využilo výnimku z dovozu ruskej ropy a umožnilo Moskve vyvážať rafinované palivá, Únia medzery v sankciách prešetrí

Lukoil prepravil milióny barelov ropy

Žiadosť o vysvetlenie

Zdanenie ziskov spoločnosti

10.11.2023 (SITA.sk) - Európska komisia prešetrí Bulharsko po tom, čo ruská ropná firma v krajine využila medzeru v sankciách Európskej únie (EÚ) voči Rusku a získala zhruba miliardu eur do vojnového fondu Kremľa. Informuje o tom spravodajský portál Politico.Bulharsko využilo svoju jedinečnú výnimku zo zákazu dovozu ruskej ropy, ktorú EÚ schválila minulý rok, a umožnilo miliónom barelov ruskej ropy dostať sa do rafinérie vlastnenej Ruskom na svojom území, ktorá potom vyvážala rôzne rafinované palivá do zahraničia vrátane krajín EÚ.Podľa utajovanej analýzy pripravenej pre bulharský parlament, do ktorej malo Politico možnosť nahliadnuť, okrem odhadovaných 983 miliónov eur, ktoré vznikli Rusku prostredníctvom odvodov z výroby a vývozu, to od začiatku udeľovania výnimky 5. februára vygenerovalo aj zisk takmer 500 miliónov eur pre vlastníka rafinérie Lukoil.Lukoil neporušil sankcie, ale len medzi marcom a júlom tohto roku po mori prepravil takmer 3 milióny barelov rafinovaných produktov ruského pôvodu, a to aj do krajín EÚ, ako je Malta, ukazujú údaje o preprave.To zodpovedá zhruba jednému z piatich barelov ropy prichádzajúcej do bulharského prístavu Burgas a následne spracovanej rafinériou.„Venujeme tomu pozornosť a požiadali sme Bulharov, aby to vysvetlili," vyjadril sa predstaviteľ eurokomisie, ktorý si prial zostať v anonymite.„Je pravda, že tieto výnimky a odchýlky môžu spôsobovať problémy," povedal úradník s tým, že „sa ich snažíme postupne odstrániť, ale nemôžem zakrývať, že tu a tam je ešte niekoľko dier".Bulharsko minulý rok získalo výnimku zo zákazu EÚ na dovoz ruskej námornej ropy po tom, čo tvrdilo, že dodávky sú nevyhnutné pre jej energetickú bezpečnosť.Bulharský premiér Nikolaj Denkov na zistenia reagoval so slovami, že ho prekvapil „rozsah, v akom sa tento systém vyhýbania sa sankciám rozvíja", a prisľúbil, že tam, kde sú sankčné „zákony bezmocné, ich zodpovedajúcim spôsobom zlepší".Na samite v Sofii Denkov tiež zdôraznil, že vláda zdaňuje zisky spoločnosti Lukoil, aby „znížila finančné prostriedky, ktoré idú Ruskej federácii na vedenie vojny, a ... zvýšila finančné prostriedky, ktoré idú do bulharského rozpočtu".