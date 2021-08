Posila Barcelony ešte nehrala a už je na listine zranených, Agüero bude pauzovať niekoľko týždňov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Argentínsky futbalový útočník Sergio Agüero po prestupu z anglického Manchestru City do španielskeho tímu FC Barcelona ešte neodohral ani jeden súťažný duel a už je na listine zranených hráčov. Pondelkové vyšetrenia odhalili, že 33-ročný rodák z Buenos Aires bude nútene pauzovať približne desať týždňov. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe.Sergio Agüero má podľa analýzy lekárov problémy so šľachou v ľavom lýtku a isto nestihne úvod sezóny. V La Lige by sa mohol objaviť najskôr v polovici októbra. Argentínsky futbalista prišiel do katalánskeho veľkoklubu po desiatich sezónach v Manchestri City a podpísal zmluvu na dva roky, pričom súhlasil s výrazne nižším platom.V španielskej najvyššej súťaži už v minulosti pôsobil, v rokoch 2006 až 2011 hral za Atlético Madrid . Vo farbách "The Citizens" sa stal najlepším kanonierom v histórii klubu s 260 gólmi v 390 dueloch.Katalánci v nedeľu absolvovali duel o Trofej Joana Gampera, v ktorom taliansky Juventus Turín zdolali hladko 3:0. Agüero v tomto súboji nesedel ani na lavičke náhradníkov. Prvý zápas v La Lige čaká na FC Barcelona v nedeľu 15. augusta doma proti San Sebastiánu.