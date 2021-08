Fehérváry by mohol dostať miesto v obrane tímu Washington Capitals, pokroky v jeho hre zaujali

Líder obrancov Hershey Bears

Bez konkurencie nebude

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Kanaďana Brendena Dillona vymenili do Winnipegu a budúcnosť slovenského veterána Zdena Cháru je neistá. To znamená, že hokejistom Washingtonu sa uvoľnilo pre novú sezónu NHL miesto na ľavej strane obrany.A podľa viacerých indícií by ho mohol zaplniť slovenský mladík Martin Fehérváry Generálny manažér Capitals Brian MacLellan na konci minulej sezóny uviedol, že Fehérváry zrejme už v budúcej sezóne bude hrať v NHL.Za sebou má vydarený ročník v drese Hershey z nižšej súťaže AHL. V 24 zápasoch strelil tri góly a pridal štrnásť asistencií."V priemere získaval 0,71 bodu na zápas, čím viedol obrancov Bears, ktorí odohrali minimálne 13 zápasov. V počte asistencií skončil v klubovom rebríčku obrancov na druhom mieste," upozornil špecializovaný web slovaknhl.sk.Podľa Sammi Silberovej z webu Washington Hockey Now najviac zaujali Fehérváryho pokroky v defenzívnej hre.Stal sa platným hráčom do oslabení, do svojej hry pridal viac sily, nebál sa rozdávať bodyčeky, obetovať svoje telo pri blokovaní striel. Dokonca zhodil aj rukavice, aby chránil spoluhráča.Fehérváry nebude v tréningovom kempe bez konkurencie. Vydarený ročník v tíme Salavat Julajev Ufa v KHL má za sebou aj ďalší mladík, ktorý patrí Washingtonu, Alexander Alexejev."Ak chce Fehérváry získať miesto v zostave, bude musieť ukázať rovnaké schopnosti ako na úrovni AHL a ešte trochu lepšie. Nie je mu cudzia rýchlosť NHL. Odohral v nej šesť zápasov za Capitals v sezóne 2019/2020. Fehérváry má aj bohaté skúsenosti z medzinárodnej scény. Ako 21-ročný dokáže hrať proti starším hráčom,“ postrehla zámorská novinárka.