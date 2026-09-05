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05. septembra 2026
Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy tesne druhá: Posunula som sa na vyššiu úroveň, a preto som už nespokojná – VIDEO
Slovenka vyrovnala svoje maximum z finále Diamantovej ligy, keď aj minulý rok skončila na striebornej pozícii. Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou finálové podujatie Diamantovej ligy. Vo ...
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5.9.2026 (SITA.sk) - Slovenka vyrovnala svoje maximum z finále Diamantovej ligy, keď aj minulý rok skončila na striebornej pozícii.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou finálové podujatie Diamantovej ligy. Vo svojej obľúbenej disciplíne obsadila druhé miesto za víťaznou Američankou Annou Cockrellovou.
V behu na 400 m zaznamenala Športovkyňa roka 2025 v krajine pod Tatrami čas 53,10 sekúnd, zatiaľ čo jej súperka bola rýchlejšia len o deväť stotín.
Po triumfoch v Rabate, Ríme, Osle, Dauhe a Lausanne prišlo šieste miesto v Zürichu, a preto si chcela napraviť chuť v záverečnej súťaži, no nepodarilo sa jej to.
Úradujúca majsterka Európy Zapletalová mala v Belgicku pomalší štart, zrejme aj pre chladnejšie podmienky. Stále však dokázala predviesť svoju extratriedu, postupne sa dostávala dopredu, no nestačila len na Cockrellovú.
Slovenka tak vyrovnala svoje maximum z finále Diamantovej ligy, keď aj minulý rok skončila na striebornej pozícii. Vtedy ju zdolala Femke Brodersová-Bolová, no aktuálne už súťaží v behu na 800 m.
Zapletalová však zabehla o 0,08 sekundy lepší čas ako vlani. "Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo. Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla," uviedla v cieli Zapletalová prítomným novinárom.
Cockrellová je striebornou medailistkou z OH 2024 v Paríži a formu vygradovala až do posledného možného podujatia. Slovenka priznala, že minulý rok bola za 2. priečku šťastná, no tento rok mala na viac.
"Za rok som sa posunula na vyššiu úroveň a s druhým miestom som už nespokojná. Na preteky sme boli nastavení rovnako ako na všetky počas celej sezóny. Čiže šla som 15 krokov, aj vzhľadom na to, že počasie nebolo ideálne. Štrnásť krokov sme nechceli skúšať na takýchto pretekoch, hoci si myslím, že asi už je to fakt potrebné. S pätnástimi mám problémy, nedokážem bežať frekvenčne a rýchlo. Myslím si však, že zmenu necháme asi až do budúcej sezóny," uviedla 26-ročná rodáčka z Nitry.
Čaká ju ešte premiérový Ultimátny šampionát v Budapešti. V sobotu 12. septembra pobeží semifinále a prípadné finále o deň neskôr.
Chce sa pripraviť čo najlepšie, keďže sú to posledné preteky v tomto roku. "Budem sa snažiť nechať na dráhe všetko, čo vo mne zostalo a zabojovať o víťazstvo," dodala Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy tesne druhá: Posunula som sa na vyššiu úroveň, a preto som už nespokojná – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová má za sebou finálové podujatie Diamantovej ligy. Vo svojej obľúbenej disciplíne obsadila druhé miesto za víťaznou Američankou Annou Cockrellovou.
V behu na 400 m zaznamenala Športovkyňa roka 2025 v krajine pod Tatrami čas 53,10 sekúnd, zatiaľ čo jej súperka bola rýchlejšia len o deväť stotín.
Po triumfoch v Rabate, Ríme, Osle, Dauhe a Lausanne prišlo šieste miesto v Zürichu, a preto si chcela napraviť chuť v záverečnej súťaži, no nepodarilo sa jej to.
Zlá prvá polovica
Úradujúca majsterka Európy Zapletalová mala v Belgicku pomalší štart, zrejme aj pre chladnejšie podmienky. Stále však dokázala predviesť svoju extratriedu, postupne sa dostávala dopredu, no nestačila len na Cockrellovú.
Slovenka tak vyrovnala svoje maximum z finále Diamantovej ligy, keď aj minulý rok skončila na striebornej pozícii. Vtedy ju zdolala Femke Brodersová-Bolová, no aktuálne už súťaží v behu na 800 m.
Zapletalová však zabehla o 0,08 sekundy lepší čas ako vlani. "Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa dosť brzdila pred prekážkami, aby som pri nich nebola príliš blízko, a to ma spomaľovalo. V závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak to už nestačilo. Snažila som sa finišovať, aj sa hodiť do cieľa, zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som svoju súperku predstihla," uviedla v cieli Zapletalová prítomným novinárom.
Cockrellová je striebornou medailistkou z OH 2024 v Paríži a formu vygradovala až do posledného možného podujatia. Slovenka priznala, že minulý rok bola za 2. priečku šťastná, no tento rok mala na viac.
"Za rok som sa posunula na vyššiu úroveň a s druhým miestom som už nespokojná. Na preteky sme boli nastavení rovnako ako na všetky počas celej sezóny. Čiže šla som 15 krokov, aj vzhľadom na to, že počasie nebolo ideálne. Štrnásť krokov sme nechceli skúšať na takýchto pretekoch, hoci si myslím, že asi už je to fakt potrebné. S pätnástimi mám problémy, nedokážem bežať frekvenčne a rýchlo. Myslím si však, že zmenu necháme asi až do budúcej sezóny," uviedla 26-ročná rodáčka z Nitry.
Čaká ju ešte premiérový Ultimátny šampionát v Budapešti. V sobotu 12. septembra pobeží semifinále a prípadné finále o deň neskôr.
Chce sa pripraviť čo najlepšie, keďže sú to posledné preteky v tomto roku. "Budem sa snažiť nechať na dráhe všetko, čo vo mne zostalo a zabojovať o víťazstvo," dodala Zapletalová.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy tesne druhá: Posunula som sa na vyššiu úroveň, a preto som už nespokojná – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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