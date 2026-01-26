Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Posilnite imunitu skôr, než vás zloží prechladnutie



Únava, časté nachladnutia, slabšia koncentrácia alebo pocit, že telo nestíha tak ako kedysi.



Posilnite imunitu skôr, než vás zloží prechladnutie

Mnohí z nás tieto signály prehliadajú, kým nás organizmus doslova neprinúti spomaliť. Imunita totiž neoslabuje zo dňa na deň. Najčastejšie je výsledkom dlhodobého stresu, nedostatku kvalitného spánku, nepravidelného režimu a málo pestrej stravy.

Vysoké pracovné tempo, obrazovky do neskorého večera, málo oddychu a minimum času na regeneráciu. Keď k tomu pridáme výkyvy počasia, zmeny ročných období či zvýšenú psychickú záťaž, obranyschopnosť ide postupne dolu. Práve preto má zmysel myslieť na imunitu priebežne, nie až vtedy, keď sa ozvú prvé problémy.

Popri klasických doplnkoch ako vitamín C, D či zinok sa do popredia čoraz viac dostávajú aj prírodné spôsoby podpory organizmu. Také, ktoré pomáhajú telu dostať sa späť do rovnováhy, lepšie zvládať stres a regenerovať. Medzi ne patrí aj CBD, prírodná zložka z konope, obľúbená práve pre svoje upokojujúce a podporné účinky.

Ako prirodzene podporiť imunitu

Imunitný systém funguje ako náš vnútorný štít. Chráni telo pred vírusmi, baktériami aj dôsledkami stresu, no aby bol silný, potrebuje viac než len vitamíny. Potrebuje rovnováhu. Takú, ktorú si dokážeme vybudovať každodennými návykmi.

Doprajte si kvalitný spánok

Počas spánku sa telo regeneruje a obnovuje energiu. Ak spíte málo alebo nepokojne, imunita slabne a telo sa nedokáže dostatočne brániť. Skúste si vytvoriť pravidelný večerný rituál, ktorý vás pripraví na oddych – teplý čaj, ticho a pokojná atmosféra dokážu zázraky. Kvalitný spánok je preto najlacnejší a najúčinnejší „doplnok výživy“, aký existuje.

Jedzte pestro a vyvážene

Často omieľané, ale pravdivé. Zdravá strava je základ. Čerstvé ovocie, zelenina, celozrnné potraviny a zdravé tuky dodajú telu to, čo potrebuje. Najdôležitejšie vitamíny pre imunitu sú C, D, zinok a selén.

Hýbte sa každý deň

Nemusíte hneď behať maratón. Aj krátka prechádzka na čerstvom vzduchu má zmysel. Pohyb podporuje cirkuláciu krvi a aktivuje imunitné bunky. Ak pridáte otužovanie, telo sa naučí lepšie reagovať na zmenu teploty.

Znížte stres a doprajte si pokoj

Dlhodobý stres je tichý nepriateľ imunity. Zvyšuje hladinu kortizolu a narúša prirodzené procesy v tele. Pomáha oddych, hlboké dýchanie, prechádzka v prírode alebo pár kvapiek CBD oleja, ktorý pomôže uvoľniť telo aj myseľ.

Znížte stres a doprajte si pokoj

Vyskúšajte na podporu imunity CBD

CBD, teda kanabidiol, je prírodná látka z rastliny konope. Je úplne legálna, bezpečná a nemá žiadne omamné účinky. Nepôsobí na telo ako liek, ale pomáha mu dostať sa do rovnováhy. Vďaka tomu sa organizmus dokáže lepšie regenerovať a zvládať záťaž, ktorá prichádza počas jesenných mesiacov.

Mnohí ľudia siahajú po CBD práve v období, keď majú problém so spánkom, cítia napätie alebo dlhodobý stres. Pomáha upokojiť myseľ, zlepšiť kvalitu spánku a tým nepriamo podporuje aj imunitný systém. Keď telo odpočíva a myseľ sa uvoľní, imunita má priestor fungovať naplno.

Pár kvapiek CBD oleja pred spaním pomáha uvoľniť napätie, zlepšuje kvalitu spánku a podporuje regeneráciu. Konopný čaj s CBD je zas ideálny na chladné večery. Zohreje, upokojí a doplní denný rituál o chvíľu pokoja.

 

