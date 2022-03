Poskakovanie monopostov robí starosti tímom F1, s týmto problémom sa potýkali aj pred desiatkami rokov

Problémy sa ukázali na reálnej trati

Haas a Alfa Romeo doplácali najviac

3.3.2022 (Webnoviny.sk) - Po viac ako dvoch dekádach sa do kráľovnej motoršportu F1 vracia tzv. "ground effect" (prísavný efekt). Predsezónne testy v Barcelone na okruhu Catalunya odhalili, že viacero tímov má problémy s poskakovaním svojich monopostov. Ukázalo sa , že týmto nedostatkom trpeli autá už v 70-tych rokoch minulého storočia.Prísavný efekt zohráva zásadnú úlohu v oblasti aerodynamiky vozidiel formuly 1. Ide o rad aerodynamických efektov, ktoré napomáhajú vytvárať väčší prítlak. Väčšina tímov si na simulátorovom testovaní monopostov nič nevšimla.Problémy začali až na reálnej trati, všetko to vysvetľuje bývalý technický riaditeľ Jordanu Gary Anderson vo svojom stĺpčeku pre britský motoristický magazín The Race.“Tímy sa musia pustiť do vyšetrovania, čo je pôvodcom tohto problému a nesnažiť sa ho bezhlavo odstrániť. Nedá sa vylúčiť ani to, že poskakovanie spôsobuje nové predné krídlo," napísal Anderson.Bývalý automobilový dizajnér ďalej konštatuje: "Toto poskakovanie sa deje, keď auto dosiahne maximálnu rýchlosť, prakticky sa pod záťažou auto zníži. Je však možné, že pod autom sa zrazu odtrhne prúd vzduchu. Ak je odtrhnutie prúdenia dostatočné na to, aby sa zmenšil prítlak, tak sa auto uvoľní a svetlá výška sa zas zvýši. Takýto cyklus sa potom opakuje a predok auta poskakuje hore a dolu,” vysvetľuje 70-ročný Severný Ír.Na poskakovanie najviac doplácali v americkom tíme Haas a v talianskej stajni Alfa Romeo. Nový kolega sedemnásobného šampióna Lewisa Hamiltona (Mercedes) George Russell si však z nadhadzovania monopostov "ťažkú" hlavu nerobil."Niektoré tímy majú na rovinkách značné problémy a narážajú až na zem,” pokračoval Russell. “V celom štartovom poli je však veľa inteligentných ľudí. Som si istý, že skôr či neskôr to vyriešia.”V dňoch 10.- 12. marca pokračujú v Bahrajne testovacie jazdy efjednotky pred novou sezónou. Možno už tam sa ukáže, ako sa tímom podarilo vyriešiť aktuálne problémy s poskakovaním ich monopostov.