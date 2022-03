Český hokej sa otvára svetu a reprezentačného trénera hľadá v zahraničí, má ním byť Fín Kari Jalonen

Asistentmi by mali byť Hořava a Gross

Jalonen v Česku nie je nováčikom

2.3.2022 (Webnoviny.sk) - Český národný hokejový tím po neúspechu na zimných olympijských hrách v Pekingu volá po zmene. Zverenci Filipa Pešána prehrali osemfinálový zápas s reprezentáciou Švajčiarska 2:4 a prvýkrát na vrcholnom podujatí chýbali medzi najlepšou osmičkou.Pešán na pozícii trénera skončil, jednohlasne sa tak zhodlo všetkých desať členov výkonného výboru. Po vzore Slovenska chcú Česi angažovať zahraničného trénera - Fína Kariho Jalonena.Viceprezident zväzu Libor Zábranský angažmán cudzinca vo vedení národného mužstva kvituje. “Myslím, že je to teraz dokonca nutné. Bohužiaľ, nemáme nikoho na úrovni pána Hlinku, Bukača alebo Vůjtka v mladšom veku. Nemáme ani čas, aby sa niekto na majstrovstvách sveta učil za pochodu,“ uviedol v rozhovore pre iDnes.cz.Jalonenovými asistentmi by sa mali stať Miloslav Hořava a Pavol Gross. “Keby sa tieto persóny spojili, bola by to silná trojka,“ reagoval na nové zloženie českej lavičky.Inšpiráciu pri angažovaní zahraničného trénera nachádza Zábranský na Slovensku, kde doznievajú oslavy olympijského bronzu z Pekingu. Kanaďan Craig Ramsay zlepšil hru slovenského hokeja a priviedol do krajiny prvý cenný kov spod piatich kruhov.“Prečo sa neotvoriť svetu? Veľmi by nám pomohlo, keby vedľa odborníka zo zahraničia rástli naši asistenti, ktorí nastúpia po ňom,“ pokračoval majiteľ Kométy Brno, ktorý často lieta za inšpiráciou do vyspelejších hokejových krajín.Šesťdesiatdvaročný Fín nie je v Česku nováčikom. Svoje hokejové umenie v nedávnej minulosti predviedol s klubom HC Lev Praha, s ktorým to dotiahol v sezóne 2013/2014 až do finále KHL.Senzácia sa nekonala, v poslednom siedmom zápase "pražské levy" podľahli Metallurgu Magnitogorsk 4:7. “Je to skúsený stratég, ktorý s pražským Levom postúpil do finále KHL. Pozná české prostredie. O prácu u nás má enormný záujem,“ tvrdí Zábranský.Jalonen vyhral sedemkrát fínsku ligu, dvakrát švajčiarsku, má striebro z majstrovstiev sveta s fínskym A-mužstvom aj s dvadsiatkou.