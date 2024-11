Poškodenie dvoch káblov v Baltskom mori je podľa nemeckého ministra obrany sabotážou

19.11.2024 (SITA.sk) - Podľa nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa je nutné predpokladať, že poškodenie dvoch dátových káblov v Baltskom mori, z ktorých jeden končí v Nemecku, bolo spôsobené sabotážou. Pistorius to povedal v utorok na pravidelnom stretnutí ministrov obrany Európskej únie v Bruseli.V pondelok sa zistilo poškodenie kábla C-Lion1, ktorý vedie takmer 1200 kilometrov z fínskeho hlavného mesta Helsinki do nemeckého prístavného mesta Rostock. Zároveň bol poškodený aj ďalší kábel, a to medzi Litvou a Švédskom.Pistorius konštatoval, že Rusko nepredstavuje len vojenskú, ale aj hybridnú hrozbu. Poškodenie dvoch káblov je podľa jeho slov „veľmi jasným znakom toho, že sa niečo deje.“ „Nikto neverí, že tieto káble boli prerušené omylom,“ dodal.„Takže musíme konštatovať – bez toho, aby sme konkrétne vedeli, odkiaľ prišla – že ide o hybridnú akciu. A musíme tiež predpokladať – bez toho, aby sme to už samozrejme vedeli –, že ide o sabotáž," uviedol šéf nemeckého rezortu obrany.