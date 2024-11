4ka to na Vianoce rozbalila: nové smartfóny, TV so zľavou a novinka zdieľaný nekonečný paušál za 4 eurá

TOP zariadenia so zľavou až dvestodesať eur s bezplatným aktivačným poplatkom

Všetky paušály SLOBODA na prvých 30 dní len za 4 €

Pre každého niečo

Robotický vysávač aj e-kolobežka Xiaomi

Na prácu aj na zábavu

Vianočná televízna zábava so 4KA TV

HBO na mesiac zadarmo a TV kanály zadarmo počas Vianoc

TV archív za polovicu a TV až na 4 zariadenia

Zoznam nových zariadení v ponuke 4ka:







ZARIADENIE

TYP





Cena za mesiac



(na 24 mesiacov)



*Cena nezahŕňa Zľavu na telefón až do 210 Eur





Apple iPhone 15 256 GB Black

Telefón

51,00€





Apple iPhone 16 256 GB Black

Telefón

48,00€





Apple iPhone 16 Pro 256 GB Black Titanium

Telefón

60,75€





Apple iPhone 16 Pro 512 GB Black Titanium

Telefón

71,25€





Honor 200 256 GB Black

Telefón

20,25€





Honor 200 Lite 256 GB Midnight Black

Telefón

10,50€





Honor 200 Pro 512 GB Black

Telefón

28,50€





Motorola Edge 50 512 GB Koala Grey

Telefón

18,75€





Motorola Edge 50 Fusion 512 GB Forest Blue

Telefón

14,25€





Motorola Edge 50 Neo 256 GB Pantone Grisaille

Telefón

20,25€





Motorola Edge 50 Pro 512 GB Black Beauty

Telefón

21,00€





Motorola Edge 50 Ultra 1 TB Forest Grey

Telefón

35,25€





Motorola Moto G85 5G 256 GB Urban Grey

Telefón

10,50€





Motorola Razr 50 256 GB Koala Grey

Telefón

32,25€





Motorola Razr 50 Ultra 512 GB Midnight Blue

Telefón

45,00€





Samsung Galaxy A25 5G 128 GB Blue Black

Telefón

12,75€





Samsung Galaxy S24 FE 128 GB Graphite

Telefón

31,50€





Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB Silver Shadow

Telefón

49,50€





Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB Silver Shadow

Telefón

82,50€





Xiaomi 14T 512 GB Titan Black

Telefón

28,50€





Xiaomi 14T Pro 1 TB Titan Black

Telefón

41,25€





Xiaomi Mix Flip 512 GB Black

Telefón

53,25€





Xiaomi Redmi 14C 256 GB Midnight Black

Telefón

6,00€





Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 128 GB Graphite Gray

Tablet

12,75€





Apple iPhone 13 128 GB Midnight (Telcos)

Telefón

23,25€





Google Pixel 7 128 GB Obsidian (Telcos)

Telefón

17,25€





Apple Watch Series 10 GPS 42 mm Silver Aluminum Case With Denim Sport Band

Smart hodinky

20,25€





Apple Watch Series 10 GPS 46 mm Jet Black Aluminum Case With Black Sport Band

Smart hodinky

21,75€





Apple Watch Ultra 2 49 mm Black Titanium Case With Black Ocean Band

Smart hodinky

39,75€





Xiaomi Watch 2 Pro Black /Silver

Smart hodinky

7,50€





Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 (82XB002BCK)

Notebook

12,75€





Microsoft Xbox Series S 1 TB All-Digital Carbon Black

Herná konzola

15,00€





Microsoft Xbox Series X 1 TB Carbon Black

Herná konzola

24,00€





Nintendo Switch - OLED Model (Neon Blue / Neon Red)

Herná konzola

15,00€





Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Elektrická kolobežka

22,50€





Xiaomi Robot Vacuum X20+

Robotický vysávač

19,50€







19.11.2024 (SITA.sk) -Na predvianočný trh 4ka kompletne vynovila zariadenia vo svojom e-shope v rámci fakturovaných služieb paušálov SLOBODA S MOBILOM . V novom portfóliu nájdu zákazníci široký výber zariadení v rôznych cenových úrovniach. Vybrať si budú môcť z počtumedzi ktorými nájdu mobilné telefóny, tablety, smart hodinky, notebooky, televízor, herné konzoly a pribudli ďalšie dve úplne nové kategórie zariadení, ktoré doteraz v ponuke 4ky ešte neboli. V rámci vianočnej ponuky je možné zariadenia získať s aktivačným poplatkom za 0 € a maximálnym Bonusom na telefón až do 210 € z celkovej ceny, resp. až do 7 € z mesačného poplatku."Nebolo jednoduchšie vyskúšať paušály od 4ky aj s novým mobilom, či 4KA TV v akcii s novým zdieľaným paušálom. Dnes máme v ponuke najviac a rôznorodých zariadení, z ktorých si vyberie naozaj každý. Tento rok sme zásadne vylepšili aj pevné a mobilné siete a máme k dispozícii 5G sieť pre 20% populácie Slovenska," hovorí Andrea Čagalová, senior produktová manažérka mobilného operátora 4ka.Noví zákazníci si pri aktivácii nového paušálu cez e-shop môžu vyskúšať ktorýkoľvek z paušálov SLOBODA na prvých 30 dní iba za 4 € aj so SIM kartou ako darček navyše. Táto zvýhodnená ponuka po novom platí aj pre najnovší paušál ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO a ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO+ ., kde cena paušálov začína od 4 € na prvých 30 dní pre jedného a zákazník môže získať až 3 SIM karty ako darček. Ponuka je dostupná len pri kúpe cez e-shop operátora.V prípade, že si zákazník aktivuje aj niektorú zo služieb pre domácnosti, tak získa na zdieľaný nekonečný paušál ešte dodatočnú zľavu 3 €/mesačne. Zároveň majú stále noví zákazníci 4ky k dispozícii aj zľavu 2 €/mesačne za prenos čísla od iného operátora.Zaujímavá je aj zvýhodnená ponuka v sieti predajní a kioskov Mobilonline , kde zákazník získa zadarmo Rýchlu SIMku s dátovým paušálom SLOBODA DÁTA na 30 dní pri kúpe akéhokoľvek telefónu z ponuky.V ponuke zariadení v rámci e-shopu na webe 4ka.sk pribudlo až. Zákazníci si môžu v rámci noviniek vybrať z 26 mobilných telefónov, 1 model tabletu, 5 typov smart hodiniek, 3 herné konzoly, vrátane. V ponuke zákazníci nájdu najnovšiea mnoho ďalších nájdu teraz zákazníci za akciové ceny priamo v e-shope 4ka.sk V ponuke 4ky nájde to svoje celá rodina. Novinkou v ponuke je aj výkonný roboticky vysávač, ktorý je možné kúpiť k ktorémukoľvek paušálu SLOBODA. Do obývačky sa hodí televízor Samsung, ku ktorému si môže zákazník zobrať aj služby do domácnosti a ešte ušetriťPre športových nadšencov zaradila 4ka do ponuky aj viacero smart hodiek. Medzi novinkami pribudli najnovšie Applea tiež prémiovéa pre smartfóny s Androidom sú k dispozíciiv čiernej alebo striebornej farbe.Úplnou novinkou v ponuke operátora 4ka je kvalitná elektrická kolobežka druhej generácie4ka priniesla novinky aj pre hráčov, pre ktorých do ponuky zaradila najnovšie herné konzoly od Microsoftu -alebo prenosnú konzolu. Pre študentov operátor nachystal zbrusu nový notebook. Pre študentov sa hodia aj refurbishované smartfónyz kategórie "Ako nové".Bohatá nádielka zliav a zvýhodnených ponúk neobišla ani ponuku 4ky pre domácnosti. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre 4KA TV a či optický internet, alebo ich kombináciuz mesačného poplatku na 15 mesiacov pri 24 mesačnej viazanosti.Zákazníci, ktorí si skombinujú najnovší nekonečný zdieľaný paušál ZDIEĽANÁ SLOBODA NEKONEČNO/+ spolu s domácim internetom alebo telkou od 4ky a získajú dodatočnú zľavu aža to počas celej doby využívania služby pre domácnosť. Navyše ako darček môže dostať zákazník k mobilnému paušálu až 3 SIM karty.Zákazníci služieb pre domácnosť môžu získať stanice HBO, HBO 2 a HBO 3 na mesiac zadarmo, prípadne využiť ponuku pre streamovaciu služby MAX a kanály HBOa neskôr so zľavou 3 € iba za 6 € mesačne na 12 mesiacov. Zákazníci 4KA TV sa môžu počas Vianoc tešiť opäť aj na rozšírenú programovú ponuku TV kanálov pre všetkých zadarmo.Digitálna 4KA TV ponúka už v základe bezplatný TV archív na 10 dní pre 14 TV kanálov. Vo vianočnej ponuke môžu zákazníci využiť 50% zľavu na rozšírený archív iba za 2 € pre všetkých viac ako 120 TV kanálov. Zákazníci môžu tiež využiť možnosť sledovania TV až na štyroch zariadeniach súčasne bez poplatku.Informačný servis