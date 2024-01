Poskytli ste ubytovanie odídencom z Ukrajiny? Ministerstvo pripomína dôležitú vec

Zmluvu je potrebné uzavrieť čo najskôr

Návrh zmluvy je už dostupný





Ubytovací príspevok mal do konca minulého roka výšku najviac 24,20 eura na osobu nad 15 rokov a 12,10 eura za dieťa do tohto veku. Ministerstvo dopravy predpokladá v prvom štvrťroku 2024 poskytnúť príspevky na ubytovanie odídencov predbežne v objeme 7 miliónov eur. Táto suma vychádza z predpokladaného počtu 11-tisíc ubytovaných odídencov, pri pomere dospelých a detí 80:20. Nárok na príspevok majú fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní.





23.1.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo dopravy SR pripomína podnikateľom, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny v mesiacoch jún až december minulého roka, aby návrh zmlúv predložiliAž po uzavretí zmluvy môžu ubytovatelia za toto obdobie predkladať svoje žiadosti o poskytnutie príspevku za ubytovanie odídencov. Urobiť tak môžu. Generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy Tomáš Ondrčka vyzval poskytovateľov ubytovania, aby čím skôr uzatvorili s ministerstvom zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídencov.„Ak poskytli ubytovanie odídencom v období od júna do decembra minulého roka, návrh zmluvy môžu predložiť len do konca januára. Súvisí to s tým, že lehota na predloženie žiadosti o príspevok je len do 28. februára a pred jej uplynutím treba zmluvu spracovať, podpísať a zverejniť," povedal Ondrčka.Návrh zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca za nové obdobie, v mesiacoch január až marec 2024 je už dostupný na portáli slovensko.sk aj na webe ministerstva dopravy: https://www.mindop.sk/lex-ukrajina/vzory-pre-obdobie-januar-marec-2024 Maximálna výška príspevku v prvých troch mesiacoch tohto roka. V tomto prípade budú môcť ubytovacie zariadenia predkladať žiadosti o príspevok po skončení obdobia, za ktorý sa poskytuje, čiže