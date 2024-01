Aliancia podpísala kontrakt na delostreleckú muníciu, podľa Stoltenberga je podpora Ukrajiny dôležitá

Viac munície pre Ukrajinu

Kyjev potrebuje pomoc

23.1.2024 (SITA.sk) - Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) v utorok podpísala kontrakt v hodnote 1,2 miliardy dolárov na delostreleckú muníciu na doplnenie zmenšujúcich sa zásob svojich členských krajín, ktoré zásobujú Ukrajinu čeliacu ruskej agresii.Kontrakt umožní kúpu, uviedol orgán NATO pre podporu a obstarávanie.Spojenci tak budú môcť doplniť svoj arzenál aj poskytnúť Ukrajine viac munície. Náboje však nedorazia rýchlo, keďže dodanie objednávky trvá od 24 do 36 mesiacov, uviedol zmienený orgán NATO.„Je to dôležité na obranu vlastného územia, na budovanie vlastných zásob, ale aj na pokračovanie v podpore Ukrajiny,“ vyjadril sa generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že nemožno dovoliť ruskému vodcovi Vladimirovi Putinovi vyhrať. „To by bola tragédia pre Ukrajincov a nebezpečné pre nás všetkých,“ dodal.Ruský zbrojný priemysel ďaleko prevyšuje ukrajinský a Kyjev potrebuje pomoc, aby sa vyrovnal palebnej sile Moskvy.Ukrajina v lete vypálila denne zhruba štyri až sedemtisíc delostreleckých granátov, zatiaľ čo Rusko ich denne vystrelilo na ukrajinské územie viac ako 20-tisíc, vyplýva z odhadov Európskej únie Plány Európskej únie na výrobu 1 milióna delostreleckých nábojov pre Ukrajinu nedosiahli svoj cieľ, pričom sa podarilo splniť len asi tretinu. Poprední predstavitelia Únie teraz očakávajú, že európsky obranný priemysel bude do konca tohto roka mať výrobnú kapacitu približne jeden milión kusov munície ročne.