Poskytnutie bojových lietadiel F-16 Kyjevu pomôže k ukončeniu ruskej blokády ukrajinských prístavov 

Ukončenie ruského vplyvu

Vďačnosť

20.7.2023 (SITA.sk) - Ukončenie ruskej blokády ukrajinských prístavov umožní poskytnutie bojových lietadiel F-16 Kyjevu. Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba Šéf ukrajinskej diplomacie zároveň počas prejavu na schôdzke ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie vyzval členov bloku, aby aktívne spolupracovali na skončení ruského vplyvu na ukrajinský export cez more. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podľa ministra zahraničia Ukrajiny ideálnym scenárom by bolo úplné zastavenie ruskej blokády ukrajinských prístavov.„To bude možné, keď Ukrajina dostane prvé eskadry strojov F-16, ktoré budú schopné strážiť oblohu a námorné trasy," konštatoval Kuleba.Šéf ukrajinskej diplomacie vyjadril vďačnosť tým krajinám EÚ, ktoré už teraz aktívne prispievajú k zabezpečeniu vojenských lietadiel F-16 pre Kyjev a vyzval ich, aby čo najskôr implementovali všetky procedúry.