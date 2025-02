Poskytovanie dočasného útočiska Ukrajincom sa predĺži, Slovensko čaká na rozhodnutie Rady Európskej únie

26.2.2025 (SITA.sk) - Poskytovanie dočasnej ochrany pre odídencov z Ukrajiny sa predĺži do 4. marca 2026. Rozhodla o tom v stredu vláda s tým, že poskytovanie ochrany sa automaticky predlžuje o jeden rok, a to aj opakovane, ak o predĺžení rozhodne Rada Európskej únie svojím vykonávacím rozhodnutím. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti pripomenulo, že v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie SR, je v súčasnosti zavedené poskytovanie dočasného útočiska, a to na základe uznesenia vlády zo 16. marca 2022.„Poskytovanie dočasného útočiska podľa vyššie uvedeného uznesenia vlády bolo vyhlásené v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ zo 4. marca 2022, ktorým sa konštatuje skutočnosť, že došlo k hromadnému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny,“ uviedol rezort.Doplnil, že na základe zákona o azyle vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska, a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska. Vláda však môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady EÚ.