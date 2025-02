V procese s exministrom spravodlivosti Gálom prišiel vypovedať kľúčový svedok, advokát Gajan potvrdil tvrdenia v obžalobe – FOTO

Úplatok vo výške 50-tisíc eur

Záujem Kvietika sfunkčniť SPF

Svedok čelil vyhrážkam





Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu Most-Híd od marca 2018 do marca 2020 vo vláde



Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu Most-Híd od marca 2018 do marca 2020 vo vláde Petra Pellegriniho . Predtým bol opakovane zvolený za poslanca Národnej rady SR

26.2.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v stredu pokračuje súdny proces s bývalým ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom . Ten je obžalovaný z trestného činu prijímania úplatku, pričom svoju vinu popiera.Na súd v stredu prišiel vypovedať kľúčový svedok, advokát Ján Gajan . Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry ešte v decembri 2023 obžaloval bývalého ministra spravodlivosti Gála aj s Ladislavom K. pre zločin prijímania úplatku a zločin podplácania. Stíhanie Ladislava K. však bolo právoplatne zastavené pre premlčanie.Podľa obžaloby si Gál v roku 2018 ešte ako poslanec parlamentu vyžiadal aj prijal úplatok 50-tisíc eur za to, aby zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde Za týmto účelom ho podľa prokuratúry kontaktoval právnik Ján Gajan na pokyn podnikateľa Martina Kvietika . Obhajcovia obžalovaného označili obžalobu za nedôvodnú a skutok v nej uvedený za vágny. Samotný obžalovaný v utorok 25. februára na súde vyhlásil, že skutky uvedené v obžalobe sú vymyslené.„Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe," povedal Gál. Doplnil, že vypovedať pred súdom momentálne nebude a urobí tak až po vykonaní dokazovania. Podľa prokurátora Mateja Izakoviča bolo súčasťou úplatku aj získanie poľovného revíru, a tiež možnosť získať pozemky do prenájmu pre konkrétnu spoločnosť, „v ktorej mal mať (obžalovaný, pozn. SITA) podľa vyjadrení svedkov nejakú skrytú majetkovú účasť".Svedok Gajan v stredu na súde potvrdil stretnutie s obžalovaným v poslaneckej kancelárii na Bratislavskom hrade, no nepamätal si presne, kedy k nemu došlo. Uviedol však, že to bolo tesne predtým, ako sa mal Gál v roku 2018 stať ministrom. Zároveň svedok povedal, že podnikateľ Kvietik mal záujem sfunkčniť Slovenský pozemkový fond, čo mal zabezpečiť práve exminister Gál v súvislosti s príslušnosťou k strane Most-Híd „V rámci nejakej kompenzácie si vyžiadal pán Gál 50-tisíc eur," uviedol Gajan s tým, že Kvietik toto najskôr odmietal, následne však súhlasil, aby sa vec vyriešila. Pozemkový fond bol podľa svedka nefunkčný na prelome rokov 2017 až 2018.„Podľa mňa to bolo pár mesiacov, možno štyri, možno päť," povedal. Pokiaľ ide o spomenutú finančnú čiastku, podľa svedka pochádzala od Kvietika.„Nepamätám si, že mi ich fyzicky dával, podľa mňa mi ich poslal," povedal Gajan s tým, že pred odovzdaním obžalovanému mal peniaze pripravené vo svojom trezore.Svedok tiež uviedol, že s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje od roku 2020. „Rozhodol som sa vždy sám, slobodne," vyhlásil. Pripustil však, že pre spoluprácu čelil aj vyhrážkam. Doplnil, že nemá žiadnu motiváciu, aby chcel obžalovanému Gálovi poškodiť.Obžaloba bola pôvodne podaná pre dva skutky. V jednom zo žalovaných skutkov podľa prokuratúry išlo o poskytnutie úplatku 120-tisíc eur, ďalší skutok sa týkal vyžiadania a prevzatia úplatku 50-tisíc eur a možnosti využívania poľovný revír ako nepeňažného úplatku.Úplatky boli podľa obžaloby poskytnuté i prijaté za „prednostné a urýchlené schválenie nájomných zmlúv na pozemky v okrese Dunajská Streda Radou Slovenského pozemkového fondu (SPF) a ich následné podpísanie štatutárnymi zástupcami SPF v prospech obchodných spoločností, ktoré mali tieto pozemky následne obhospodarovať".