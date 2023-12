Poskytovanie príspevku za ubytovanie Ukrajincov sa s malými zmenami predĺži do konca marca budúceho roka

Príspevok sa zníži o polovicu

6.12.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo dopravy SR bude pokračovať v poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny zatiaľ do 31. marca 2024. Vláda v stredu schválila predĺženie tohto príspevku o tri mesiace z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.Podľa nového nariadenia s účinnosťou od 1. januára príspevok bude oproti súčasnosti nižší zhruba o polovicu. Za ubytovanie osoby vo veku nad 15 rokov dosiahne 12 eur a do 15 rokov bude 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca.Rezort dopravy zdôvodnil zníženie príspevku pre podnikateľov s ubytovaním tým, že kopíruje výšku príspevku, ktorý vypláca ministerstvo vnútra fyzickým osobám.„V súčasnosti viac ako tretina zo všetkých poskytovateľov ubytovania sú ubytovne. V tých sa dnes dá nájsť ubytovanie aj od 4 € za noc,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD ).„Zároveň nám dáta ukazujú, že až 83 % ubytovaných sú dospelí ľudia, čo znamená, že zraniteľné skupiny už bývajú v trvalejších formách ubytovania, a preto môžeme tento príspevok znížiť,“ dodal.Žiadosti o príspevok budú môcť podnikatelia s ubytovacími službami predkladať po skončení obdobia, za ktorý sa poskytuje, čiže od apríla do júna budúceho roka. Príspevok bude ministerstvo dopravy vyplácať na základe štandardných zmlúv, ktoré už podnikatelia poznajú aj z minulosti.„V poslednom už uzavretom období, teda za mesiace jún až september, poskytovalo ubytovanie 500 zariadení, v ktorých sa dovedna za tento čas vystriedalo 11-tisíc osôb,“ priblížila nová hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.Ubytovací príspevok má do konca tohto roka výšku najviac 24,20 eura na osobu nad 15 rokov a 12,10 eura za dieťa do tohto veku. Ministerstvo dopravy predpokladá v prvom štvrťroku 2024 poskytnúť príspevky na ubytovanie odídencov predbežne v objeme 7 miliónov eur.Táto suma vychádza z predpokladaného počtu 11-tisíc ubytovaných odídencov, pri pomere dospelých a detí 80:20. Nárok na tento príspevok majú fyzické alebo právnické osoby poskytujúce ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa zákona o živnostenskom podnikaní.Po schválení nového nariadenia o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa súčasné nariadenie účinné od 1. júna zruší k 31. decembru 2023.