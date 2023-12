Kde, do pekla, ste? Pýta sa Netanjahu a obviňuje svet z ľahostajnosti voči „rozsiahlym“ sexuálnym zločinom Hamasu

Správy o sexuálnom násilí

Identifikácia tiel, nie uchovávanie dôkazov

6.12.2023 (SITA.sk) - Izraelská vláda na čele s premiérom Benjaminom Netanjahuom obvinila medzinárodné spoločnenstvo, predovšetkým Organizáciu Spojených národov (OSN), že ignoruje bolesť izraelských obetí vojny medziktorá vypukla 7. októbra po útokoch militantov.Hamas podľa Izraelčanov spáchal rozsiahle zverstvá sexuálneho charakteru, pričom znásilnených bolo veľké množstvo izraelských žien. Niektoré ženy zabité militantmi boli nájdené len v zakrvavenej spodnej bielizni.„Hovorím organizáciám na ochranu práv žien, organizáciám na ochranu ľudských práv, počuli ste o znásilňovaní izraelských žien, strašných zverstvách, sexuálnom mrzačení - kde, do pekla, ste?“ povedal v utorok na tlačovej konferencii izraelský premiér Benjamin Netanjahu, pričom vzápätí prešiel do angličtiny, aby to zdôraznil.Americký prezident Joe Biden označil správy o sexuálnom násilí za „desivé“ a vyzval svet, aby odsúdil „hrozné správy o nepredstaviteľnej krutosti“ Hamasu.Dva mesiace po útokoch Hamasu na hudobný festival, poľnohospodárske komunity a armádne stanovištia na juhu Izraela sa polícia stále snaží dať dokopy jednotlivé časti.Bezprostredne po útokoch izraelské úrady uprednostňovali identifikáciu tiel, nie uchovávanie dôkazov. Polícia však tvrdí, že kontroluje asi 60-tisíc videozáznamov zhabaných z osobných kamier útočníkov Hamasu, zo sociálnych médií a z bezpečnostných kamier. Skúma tiež zhruba tisíc svedectiev, aby páchateľov postavila pred súd. Nájsť obete znásilnení však bolo ťažké, keďže mnohé z nich útočníci zabili.