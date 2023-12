Poskytovanie zdravotnej starostlivosti väzneným osobám je v pôsobnosti ZVJS, reaguje prokuratúra na výroky Fica

Vyšetrovanie úmrtia advokáta

Uvádzanie nepravdivých skutočností





Advokát podľahol ochoreniu COVID-19 ešte v marci 2021.





12.12.2023 (SITA.sk) - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti väzobne stíhaným osobám je v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a nie je predmetom výkonu dozoru prokurátora. Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) tak reagoval na vyhlásenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) Ten v pondelok 11. decembra po návšteve Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne povedal, že bude iniciovať vyšetrovanie úmrtia advokáta Ľubomíra Krivočenka na ochorenie COVID-19 vo výkone väzby. Advokát bol obvinený v rámciPodľa Fica obvinený opakovane žiadal o stretnutie s notárom, ktorý by mu overil podpis na splnomocnení, na základe ktorého by mohol informovať svoju manželku o svojom zdravotnom stave.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry to však podľa predsedu vlády štyrikrát odmietol. ÚŠP v tejto súvislosti uviedol, že spájanie úmrtia obvineného vo výkone väzby s neudelením súhlasu prokurátora na návštevu notára je uvádzaním nepravdivých skutočnosti a hrubým zavádzaním verejnosti.„V tejto súvislosti je tiež potrebné doplniť, že podanie manželky menovaného obvineného, ktorým sa domáhala prešetrenia správnosti postupu v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti jej manželovi vo výkone väzby, bolo tunajšou prokuratúrou postúpené Krajskej prokuratúre Bratislava na vecné vybavenie," zdôraznil ÚŠP.