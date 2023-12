Zmiznutie Navaľného je podľa Borella „veľmi znepokojujúce“

Presunuli ho z trestaneckej kolónie

Informácie sú obmedzené alebo nedostupné

12.12.2023 (SITA.sk) - Šéf európskej diplomacie Josep Borrell uviedol, že zmiznutie ruského opozičného lídra a kritika Kremľa Alexeja Navaľného je „veľmi znepokojujúce“. Ako referuje web news.sky.com, Borrell to uviedol prostredníctvom platformy X.Podľa Borrella je ruské politické vedenie zodpovedné za bezpečnosť a zdravie Navaľného vo väzení a bude sa za to „zodpovedať“.Väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného presunuli z trestaneckej kolónie Melechovo a nie je známe, kde sa nachádza. Uviedla to jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová s tým, že predstavitelia zariadenia uviedli, že ho tam už neevidujú.Navaľného, ktorý si odpykáva 19-ročný trest za odsúdenie za extrémizmus, by mali previezť do trestaneckej kolónie s najvyšším stupňom stráženia.Presuny do ruských väzníc sú známe tým, že trvajú dlho, niekedy až týždne, nie je počas nich prístup k väzňom a informácie o mieste ich pobytu sú obmedzené alebo nedostupné.