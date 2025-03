Poslanci bratislavského Starého mesta schválili úverový rámec, odobrili aj participatívny rozpočet

Plán obsahuje 69 projektov

Prijatie úverového rámca

Poskytovanie dotácií

Výzva pre Staromestskú dotačnú schému 2025

Zavedenie participatívneho rozpočtu

25.3.2025 (SITA.sk) - Staromestské zastupiteľstvo v Bratislave schválilo úverový rámec. Investície poputujú do verejného priestoru a školskej infraštruktúry.Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Veronika Gubková , marcové zastupiteľstvo tiež vzalo na vedomie Akčný plán implementácie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre rok 2025."Tento plán obsahuje 69 projektov, ktoré sa budú realizovať, dokončovať alebo spúšťať už v najbližšom období, pričom sa zameriava na kľúčové oblasti, ako je kvalitné životné prostredie, vzdelávanie a šport, kultúra, mobilita a digitálne služby pre obyvateľov," priblížila hovorkyňa s tým, že realizácia niektorých projektov je podmienená získaním externého financovania."Medzi kľúčové projekty akčného plánu 2025 patrí rekonštrukcia ciest a chodníkov na Hlbokej ceste, rekonštrukcia západnej časti Konventnej ulice, zavedenie PAAS zóny SM2, nové detské ihrisko na Jakubovom námestí, revitalizácia parčíku na Záhrebskej, zníženie energetickej náročnosti ZŠ Dubová a Vazovova, spustenie rekonštrukcie nádvoria Pistoriho paláca, rozšírenie ponuky nájomných bytov, rekonštrukcia klientskeho centra miestneho úradu či zavedenie participatívneho rozpočtu,” uviedol starosta Matej Vagač Na zastupiteľstve poslanci odhlasovali tiež prijatie úverového rámca vo výške 6,6 milióna eur. Úverový rámec nezaväzuje mestskú časť k čerpaniu prostriedkov, avšak zabezpečuje túto možnosť postupne a za stabilných podmienok až do spomínanej výšky. Všetky položky financované z úveru budú musieť ešte prejsť schvaľovaním zastupiteľstva v rámci jednotlivých zmien rozpočtu.Financie plánuje mestská časť použiť na realizáciu projektov, ktoré sú rozdelené do dvoch oblastí, a to obnova verejných priestorov a obnova staromestských budov škôl, škôlok ale aj miestneho úradu."V krátkodobom pláne je aj rekonštrukcia západnej časti Konventnej ulice, výmena kotolne a ústredného kúrenia na ZŠ Dubová, rekonštrukcia kuchyne a gastrozariadenia na ZŠ Hlboká či obnova dvorových fasád budovy miestneho úradu, ktoré sú v havarijnom stave," dodala Gubková.Aj v tomto roku pokračuje Staré Mesto v koncepčnom poskytovaní dotácií v oblastiach, ktoré sú v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja. O financie môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie či spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.Podporu budú môcť získať projekty zamerané na zlepšenie prostredia, v ktorom ľudia žijú, ako aj na zvýšenie kvality života obyvateľov. Tieto oblasti zahŕňajú kultúru, sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, šport a životné prostredie.Výzva pre Staromestskú dotačnú schému 2025 bude vyhlásená 26. marca a podávanie žiadostí bude možné do 17. apríla vrátane. Po tomto termíne bude nasledovať kontrola žiadostí a ich hodnotenie hodnotiacou komisiou."Alokácia v rámci tejto výzvy je stanovená na 100-tisíc eur, pričom maximálna suma, ktorú môže žiadateľ získať na jeden projekt, je 5- tisíc eur," poznamenala hovorkyňa. Výsledky výzvy budú schválené miestnym zastupiteľstvom v júni.Poslanci schválili tiež zavedenie participatívneho rozpočtu . Výzva, ktorá bude vyhlásená 1. apríla, je zameraná na podporu projektov v oblastiach verejného priestoru a životného prostredia.Uzávierka podávania návrhov je stanovená na 30. apríla, verejné hlasovanie bude v septembri. Na realizáciu projektov bude vyčlenená suma 100-tisíc eur, pričom maximálna suma pre realizáciu jedného návrhu je 20-tisíc eur.Obyvateľstvo Starého Mesta a mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v mestskej časti môžu podávať návrhy prostredníctvom elektronického formulára, poštou alebo osobne na miestnom úrade. Víťazné projekty bude mestská časť realizovať počas kalendárneho roka 2026.