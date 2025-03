Rusko a Ukrajina sa dohodli na pozastavení útokov v Čiernom mori

Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach v Rijáde dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Vyplýva to zo spoločných vyhlásení, ktoré v utorok zverejnil Biely dom.





Zelenskyj: Dohoda o neútočení v Čiernom mori je krok správnym smerom

V dvoch spoločných vyhláseniach po separátnych rokovaniach amerických, ruských a ukrajinských expertných skupín sa uvádza, že USA pomôžu obnoviť prístup Ruska na svetový trh v oblasti vývozu poľnohospodárskych výrobkov a hnojív, znížiť náklady na námorné poistenie a zlepšia prístup k prístavom a platobným systémom pre takéto transakcie.Ukrajine Spojené štáty vyjadrili podporu v súvislosti so snahou dosiahnuť dohodu o výmene vojenských zajatcov, návrate civilných väzňov a násilne odvlečených ukrajinských detí.Strany sa tiež dohodli, že vypracujú opatrenia súvisiace s dohodu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom o neútočení na energetické zariadenia, s ktorou súhlasila aj Ukrajina.Biely dom vo vyhlásení uvádza, že obom stranám USA zopakovali požiadavku prezidenta Donalda Trumpa o zastavení zabíjania, čo je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu trvalého mierového riešenia. "Na tento účel budú Spojené štáty naďalej podporovať rokovania medzi oboma stranami s cieľom dosiahnuť mierové riešenie v súlade s dohodami uzavretými v Rijáde," uvádza sa vo vyhláseniach.Na uzavretie dohody bezprostredne reagoval ukrajinský minister obrany Rustem Umerov, ktorý bol súčasťou ukrajinskej delegácie v Saudskej Arábii. Varoval, že Kyjev bude brať pohyb ruských vojnových lodí "mimo východnej časti" Čierneho mora ako porušenie dohody. Zdôraznil, že v takomto prípade "bude mať Ukrajina plné právo uplatniť právo na sebaobranu".V príspevku na sociálnej sieti tiež vyzval na dodatočné rokovania o podrobnostiach dohody. "Je dôležité čo najskôr uskutočniť ďalšie technické konzultácie s cieľom dohodnúť všetky podrobnosti a technické aspekty vykonávania, monitorovania a kontroly (prijatých) opatrení," napísal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok popoludní privítal dohodu o pozastavení útokov v Čiernom mori, ktorú v saudskoarabskom Rijáde na separátnych rozhovoroch vyrokovali ukrajinská, americká a ruská delegácia. Dohodu označil za "krok správnym smerom", ale kritizoval záväzok USA pomôcť Rusku s vývozom poľnohospodárskych produktov.



"Je príliš skoro povedať, či to bude fungovať, ale boli to správne stretnutia, správne rozhodnutia, správne kroky. Nikto nemôže obviniť Ukrajinu, že po tomto nesmeruje k udržateľnému mieru," vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii v Kyjeve.



Ukrajinský prezident zdôraznil, že Kyjev svoju časť dohody dodrží. Hoci Rusku nedôveruje, "urobíme svoju prácu tak aby sme implementovali dohody zo stretnutia Ukrajiny a USA", povedal Zelenskyj. Tiež dúfa, že prímerie na mori sa začne okamžite.



V prípade, že by Rusko dohodnuté podmienky porušilo, Zelenskyj bude podľa vlastných slov od amerického prezidenta Donalda Trumpa požadovať dodávky ďalších zbraní a nové sankcie voči Rusku.



Zelenskyj však kritizoval rozhodnutie Washingtonu pomôcť obnoviť prístup Ruska na svetový trh s poľnohospodárskymi výrobkami "Domnievame sa, že ide o oslabenie pozície a oslabenie sankcií, zatiaľ nepoznáme podrobnosti tohto bodu," ozrejmil.



Podľa Zelenského sa tiež ukrajinskí a americkí predstavitelia dohodli, že tretie strany, ako napríklad Turecko, by mohli dohliadať na aspekty dohodnutého prímeria.



"Toto nie je zlá vec, napríklad niekto z Európy alebo napríklad Turecko sa môže podieľať na situácii na mori a možno niekto z Blízkeho východu na situácii v energetike," povedal Zelenskyj s odkazom na dohodnuté prímerie v týchto dvoch oblastiach.