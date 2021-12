Poslanci budú rokovať o hodinu dlhšie, chcú čo najskôr prerokovať všetky body programu schôdze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci parlamentu budú od stredy rokovať o hodinu dlhšie, teda do 20:00. Novinkou je tiež rokovanie pléna v pondelok 13. decembra od 9:00 do 20:00, hlasovať sa však v daný deň nebude.Členom zákonodarného orgánu sa zároveň skráti obedňajšia prestávka, bude trvať len hodinu od 13:00 do 14:00. Informoval o tom podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík (SaS) po rokovaní poslaneckého grémia.Dohoda na uvedených zmenách je podľa jeho slov naprieč všetkými parlamentnými stranami a hlavným dôvodom týchto rozhodnutí je snaha čo najskôr prerokovať všetky body programu.