UNICEF spustil najväčšiu humanitárnu výzvu na záchranu životov miliónov detí v Afganistane

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - UNICEF dnes spustil svoju najväčšiu výzvu pre jednu krajinu,, z ktorých polovicu tvoria deti. Výzva UNICEF na 2 miliardy USD pomôže odvrátiť hroziaci kolaps zdravotníctva, výživy, WASH, vzdelávania a ďalších životne dôležitých služieb pre deti a rodiny.Keďže sa humanitárna situácia v Afganistane naďalej zhoršuje, dochádza k alarmujúcim prerušeniam zdravotníckych a výživových služieb, katastrofálnej potravinovej kríze, suchu, prepuknutiu osýpok, akútnych hnačiek, detskej obrny a iných chorôb, ktorým sa dá predísť. A do toho všetkého prichádza zima."Súčasná humanitárna situácia v Afganistane je strašná najmä pre deti. Zima už prichádza a bez dodatočných financií sa UNICEF a partneri nebudú môcť dostať k deťom a rodinám, ktoré nás najviac potrebujú," hovorí Alice Akunga, zástupkyňa UNICEF v Afganistane. "Rodiny sa len veľmi ťažko dostávajú k jedlu, zdravotné systémy sú preťažené a miliónom afganských detí hrozí hlad a smrť. Obyvatelia majú problém s prístupom k vode a hygienickým zariadeniam, deti nemôžu chodiť do škôl a sú vystavené zvýšenému riziku násilia. Keďže zúfalstvo rodín a detí narastá, UNICEF robí všetko pre záchranu a ochranu detí."Aj vy môžete pomôcť prostredníctvom https://www.unicef.sk/afganistan/ UNICEF odhaduje, že 1 z 2 detí mladších ako päť rokov bude v roku 2022 akútne podvyživené v dôsledku potravinovej krízy a zlého prístupu k vode, sanitácii a hygienickým službám. Vyskytujú sa tu ohniská život ohrozujúcich chorôb, pričom v roku 2021 bolo hlásených viac ako 60 000 prípadov osýpok. Odhaduje sa, že 8 z 10 Afgancov pije kontaminovanú vodu. Okrem toho 10 miliónom detí hrozí, že predčasne ukončia školskú dochádzku, ak nebudú vyplácané platy učiteľov a bude pokračovať ochromujúca úroveň chudoby. Duševné zdravie takmer 4,5 milióna detí je v ohrození a potrebujú psychosociálnu podporu. V drsných zimných podmienkach, kde teploty môžu dosiahnuť až -12 stupňov Celzia, majú rodiny problémy s vykurovaním svojich domovov.UNICEF sa bude riadiť humanitárnymi princípmi a bude uprednostňovať život zachraňujúce zásahy pri liečbe detí a poskytovaní ďalších životne dôležitých služieb. UNICEF pomôže zabezpečiť kontinuitu základných služieb tým, že zabráni kolapsu systémov, ktoré sú pre deti kritické.UNICEF plánuje použiť finančné prostriedky na rozšírenie služieb na:"UNICEF vyzýva darcov, aby podporili afganské deti," dodal Akunga. "Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby deti zostali nažive, mali čo jesť, boli v bezpečí a mohli chodiť do školy. Nebude to ľahké, ale keďže sú v stávke životy a blaho toľkých detí, musíme sa tejto výzve postaviť. Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby pri nás stálo, aby deti z Afganistanu mohli mať život a budúcnosť, na ktorú majú právo."Vďaka okamžitej podpore darcov mohol UNICEF v roku 2021 poskytovať život zachraňujúce služby pre hladujúce a podvyživené deti, dopraviť vodu do komunít, ktoré to najviac potrebujú; zabezpečiť pre deti vzdelávanie; mobilné zdravotné kliniky, ktoré umožňujú poskytovanie neodkladnej lekárskej starostlivosti najzraniteľnejším rodinám a deťom v ťažko dostupných oblastiach.Aj vy môžete pomôcť prostredníctvom https://www.unicef.sk/afganistan/ UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál.Informačný servis