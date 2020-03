Poslanci by mohli Koaličnú zmluvu podpísať na najbližšej schôdzi, ale podľa Matoviča to nie je priorita

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.3.2020 - Koaliční poslanci Národnej rady SR by mohli podpísať zmluvu po vzore lídrov vládnych strán na najbližšej schôdzi parlamentu. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý však dodal, že politika je preňho momentálne na okraji priorít a termín podpisu zmluvy tak nie je záväzný. Podľa neho sa stará skôr o to, ako Slovensko zvládne pandémiu nového koronavírusu.„Priznám sa, že som politiku neriešil. Áno, viem, časy sa nám krátia aj na programové vyhlásenie. Spoločne so zasadnutím parlamentu by sa mohlo zorganizovať aj toto,“ povedal Matovič.Lídri novej koalície zmluvu slávnostne podpísali ešte 21. marca. Jej znenie chcú zverejniť po tom, ako ju podpíšu aj všetci koaliční poslanci.