Poslanci Dostál, Benčík a Kazda podávajú trestné oznámenie na predstaviteľov Ruska aj Harabina

4.3.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR podali trestné oznámenie na predstaviteľov Ruskej federácie v súvislosti s inváziou na Ukrajine.Konkrétne ho podal poslanec predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Ondrej Dostál , poslanec Ján Benčík (klub SaS), poslanec Radovan Kazda (SaS/OKS) a tiež predsedníčka Ukrajinsko-slovenskej Iniciatívy Ľudmila Verbická a právnička Slávka Henčeková.Informovali o tom v piatok pred Národnou kriminálnou agentúrou . Pod trestným oznámením sú podpísaní viacerí poslanci, občianski aktivisti a mimovládne organizácie.Ako Dostál uviedol, trestné oznámenie podali voči neznámym páchateľom na čele s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . „Pretože máme podozrenie, že mohlo prísť k trestným činom, ktorú sú stíhateľné aj podľa slovenského trestného zákona,“ pokračoval poslanec.Vysvetlil, že podľa trestného zákona možno stíhať aj trestné činy, aj keď boli spáchané cudzincami v zahraničí a nesmerovali proti občanom Slovenskej republiky. Ide napríklad o trestné činy genocídy, neľudskosti, teroristického útoku alebo trestný čin používania zakázaného bojového prostriedku a nedovoleného vedenia boja.Dôvodom podania trestného oznámenia je podľa Dostála to, že vo viacerých krajinách začali generálne prokuratúry trestné stíhanie vo veci možných zločinov, ktorých sa Rusko mohlo dopustiť na Ukrajine.„Na Slovensku však, žiaľ, nemáme generálneho prokurátora, od ktorého by sme mohli očakávať, že bude sám iniciovať takéto trestné stíhanie,“ doplnil.Poslanci tiež podali trestné oznámenie na Štefana Harabina . Ján Benčík to vysvetlil tým, že Harabin otvorene podporuje ruskú agresiu na Ukrajine.