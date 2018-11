Poslanci EP schválili legislatívu Čistá energia pre všetkých Európanov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala postoj poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválili štyri kľúčové súbory legislatívneho balíka z dielne eurokomisie s názvomEuroposlanci odobrili nové pravidlá zamerané na obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť a riadenie Energetickej únie. Podľa EK ide o dôležitý krok, ktorý umožní Európskej únii a jej členským štátom prechod na čisté zdroje energie v súlade s už prijatými právnymi predpismi v oblasti klímy do roku 2030, ktorými chce Únia plniť svoje záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody.Európsky parlament schválil polovicu z ôsmich legislatívnych návrhov z balíčka, ktorý eurokomisia predstavila v roku 2016. Poslanci už skôr odobrili smernicu o energetickej účinnosti budov - tá vstúpila do platnosti v júli tohto roka.Cieľom legislatívneho balíka je poskytnúť Európanom prístup k bezpečnej, cenovo dostupnej energii, ktorá bude šetrná k životnému prostrediu, čo potvrdí, že EÚ zohráva vedúcu úlohu vo svete v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti spresnil, že utorňajším hlasovaním europarlamentu sa uvoľní skutočný potenciál prechodu Európy na čistú energiu.uviedol slovenský eurokomisár.Komisár EÚ pre klimatické opatrenia a energetiku Miguel Arias Caňete dodal, že europoslanci poskytli jasný signál, že Únia je na správnej ceste, a že plní svoje záväzky v tejto oblasti.uviedol Caňete. Krajiny EÚ by mali tieto plány predstaviť do konca tohto roka.Nový regulačný rámec aj vďaka zavedeniu prvých národných plánov v oblasti energetiky a klímy prinesie regulačnú istotu a umožní realizovať nevyhnutné investície v tomto dôležitom odvetví. Zároveň umožní európskym spotrebiteľom, aby sa stali aktívnymi partnermi v oblasti prechodu na čistú energetiku.Regulačný rámec stanovuje dva nové ciele pre EÚ do roku 2030: záväzný cieľ týkajúci sa obnoviteľných energií vo výške najmenej 32 percent z celkového objemu výroby energie ako aj cieľ energetickej účinnosti vo výške aspoň 32,5 percenta. To má v praxi povzbudiť priemyselné odvetvie, prispieť k zvyšovaniu rastu a zamestnanosti, zaistiť zníženie nákladov na energie a ponúknuť pomoc pri riešení energetickej chudoby a zlepšovaní kvality ovzdušia.Hlasovanie v Európskom parlamente znamená, že teraz je na rade Rada EÚ (rezortní ministri členských štátov), ktorá by sa mala v nasledujúcich týždňoch dohodnúť na schválení tejto právnej úpravy. Legislatívne návrhy následne nadobudnú platnosť tri dni po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.(spravodajca TASR Jaromír Novak)