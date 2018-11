Diabetikom pomôže skvalitňovať ich život nová pacientska platforma

Ilustračné foto. Foto: ViaDIA.sk Foto: ViaDIA.sk

Bratislava 13. novembra (TASR) – Zlepšovať život pacientom s diagnózou diabetes po medicínskej aj sociálno-právnej oblasti je cieľom novej pacientskej platformy - Slovenskej diabetologickej asociácie (SDiA). Tá pripomína, že medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život ľudí s takouto diagnózou, patria srdcovocievne ochorenia. Ľuďom s diabetom hrozia päťkrát častejšie ako zdravým dospelým. O aktuálnej situácii diabetikov na Slovensku hovorili v utorok na stretnutí viacerí odborníci.Podľa odhadov umiera na diabetes každých sedem sekúnd jeden človek. Diabetikom hrozí vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania.vysvetlila kardiologička a primárka z Národného ústavu srdcových chorôb (NÚSCH) Eva Goncalvesová.Srdcové zlyhávanie je podľa slov lekárky v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácií na interných oddeleniach na Slovensku, pričom ich počet stále narastá.upozornila kardiologička. Podľa Gonzalvesovej je srdcové zlyhávanie u diabetikov na SlovenskuPrezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka poukázal na to, že jednou z príčin poddiagnostikovania môže byť aj to, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie EKG.vysvetlil.Goncalvesová a Martinka sa zhodli na tom, že pomocou antidiabetík, ktoré sú už k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny, a to až o 38 percent a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35 percent.Novovzniknuté občianske združenie - Slovenská diabetologická asociácia chce poskytovať edukáciu a tiež vytvárať vzdelávacie projekty pre pacientov aj lekárov. Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom aj rodičia dieťaťa s týmto ochorením často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia. Tvorcovia platformy poukázali na to, že takíto ľudia sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám.dodal Martinka.Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy či vianočné recepty. Edukačný portál SDiA môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné, či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Diétna sestra Mária Štefáková poznamenala, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu podľa nej pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom druhého typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou.