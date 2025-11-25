Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Katarína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Poslanci europarlamentu žiadajú vytvoriť vojenský Schengen, chcú posilniť Európu voči potenciálnej ruskej agresii


Tagy: európska bezpečnosť ruská hrozba Schengenský priestor

Poslanci Európskeho parlamentu z výborov pre obranu a dopravu žiadajú jednoduchší presun vojsk a vojenského vybavenia v rámci EÚ odstránením vnútorných ...



Zdieľať
eu_europe_ai_16593 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu z výborov pre obranu a dopravu žiadajú jednoduchší presun vojsk a vojenského vybavenia v rámci EÚ odstránením vnútorných hraníc a modernizáciou infraštruktúry, uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch výborov zverejnenom v pondelok.


Návrh uznesenia o vojenskej mobilite, ktorý v pondelok prijali výbory pre dopravu a obranu, zdôrazňuje naliehavú potrebu uľahčiť rýchly cezhraničný presun vojsk, vybavenia a prostriedkov v rámci Európy, aby boli pripravené odolať potenciálnej ruskej agresii.

Obavy z Ruska


Je to nevyhnutný predpoklad spoločnej európskej bezpečnosti a obrany a kľúčový predpoklad pre bezpečnosť východného krídla, najmä pobaltských krajín a Poľska, dodávajú poslanci EP.

Poslanci z oboch výborov v uznesení uznávajú, že hoci sa dosiahol významný pokrok v posilňovaní vojenskej mobility, stále existujú značné administratívne a finančné bariéry, ako aj infraštruktúrne prekážky, čo znamená, že presun vojenského vybavenia v rámci EÚ môže niekedy trvať viac ako mesiac.

Volanie po vojenskom Schengene


Poslanci Európskeho parlamentu vyzývajú krajiny EÚ a Európsku komisiu, aby zvýšili investície do dopravnej infraštruktúry, najmä pozdĺž štyroch koridorov vojenskej mobility EÚ, aby uplatňovali viac digitálnych riešení a aby urýchlili povoľovanie cezhraničného pohybu.

Výbory pre dopravu a obranu žiadajú vytvorenie „vojenského schengenského priestoru“, posilneného o pracovnú skupinu pre vojenskú mobilitu a európskeho koordinátora s cieľom zefektívniť implementáciu rôznych iniciatív.

Žiadajú Komisiu, aby poskytla plán na dosiahnutie tohto cieľa, a zároveň navrhujú zriadenie digitálneho jednotného kontaktného miesta EÚ pre vydávanie povolení na cezhraničný pohyb vojenského materiálu.


Zdroj: SITA.sk - Poslanci europarlamentu žiadajú vytvoriť vojenský Schengen, chcú posilniť Európu voči potenciálnej ruskej agresii © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť ruská hrozba Schengenský priestor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Právni experti varujú pred rizikami navrhovaného zrušenia Úradu na ochranu oznamovateľov, hovoria o zneužití moci a rozpore s právom EÚ
<< predchádzajúci článok
Slovensko oslavuje 25. výročie vstupu do OECD, za ten čas sa hospodársky rast a HDP takmer zdvojnásobili

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 