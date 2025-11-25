|
|
Utorok 25.11.2025
|
Meniny má Katarína
|
25. novembra 2025
Slovensko oslavuje 25. výročie vstupu do OECD, za ten čas sa hospodársky rast a HDP takmer zdvojnásobili
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sprevádza Slovenskú republiku už štvrťstoročie pri budovaní modernej, otvorenej a konkurencieschopnej ekonomiky. Aj v ...
Zdieľať
25.11.2025 (SITA.sk) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sprevádza Slovenskú republiku už štvrťstoročie pri budovaní modernej, otvorenej a konkurencieschopnej ekonomiky. Aj v čase nových globálnych výziev zostáva OECD pre Slovensko kľúčovým partnerom pri tvorbe verejných politík a reforiem.
Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár na slávnostnom podujatí pri príležitosti osláv 25. výročia vstupu Slovenskej republiky do OECD, ktoré sa uskutočnilo v pondelok v Slovenskej národnej galérii v Bratislave za účasti generálneho tajomníka OECD Mathiasa Cormanna.
Slovenská republika vstúpila do OECD 14. decembra 2000, teda ešte pred vstupom do Európskej únie, čo jej umožnilo čerpať cenné skúsenosti pri prechode z centrálne plánovaného hospodárstva na modernú trhovú ekonomiku.
„Za posledných 25 rokov sa spolupráca s OECD stala jedným z pilierov našej transformácie. Vstup do organizácie bol rozhodujúcim krokom pre mladú slovenskú demokraciu a zároveň jasným vyhlásením, že patríme do spoločenstva krajín, ktoré stavajú na trhovej ekonomike a zodpovedných reformách," uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Zároveň vyzdvihol konkrétne výsledky štvrťstoročia Slovenska v OECD. Od roku 2000 sa hospodársky rast a hrubý domáci produkt SR takmer zdvojnásobili, pričom nezamestnanosť, ktorá dosahovala v minulosti dvojciferné hodnoty a v určitom období sa blížila k 20 percentám, klesla približne na úroveň štyroch percent.
„Dnes máme dvojnásobne výkonnejšiu ekonomiku, vyššiu produktivitu a výrazne nižšiu nezamestnanosť. Je to výsledok našej vnútornej práce, ale rovnako spolupráce s OECD a možnosti zdieľať skúsenosti najvyspelejších krajín," doplnil Blanár a zdôraznil, že Slovensko sa z krajiny, ktorá pred 25 rokmi najmä čerpala poznatky od iných, stalo partnerom schopným ponúknuť vlastné skúsenosti v mnohých oblastiach.
Počas slávnostného večera odovzdal Blanár Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí pre OECD, ktorú v mene organizácie prevzal generálny tajomník Mathias Cormann.
„Slovenská republika podporuje proces rozširovania OECD a je pripravená v tomto smere podeliť sa o svoje skúsenosti. Prijímanie nových členov, s ktorými zdieľame hodnoty, posilňuje legitimitu, relevanciu aj globálny dosah organizácie," vyhlásil minister a osobitne zdôraznil záujem SR podporiť vstup členských štátov Európskej únie, ako sú Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko, ako i kandidátov z iných regiónov, napríklad Argentínu a Brazíliu.
Vyzdvihol tiež prehlbovanie partnerstva medzi OECD a regiónom juhovýchodnej Ázie, Latinskou Amerikou a posilňovanie spolupráce s africkým kontinentom.
Jubileum 25. výročia členstva v OECD sa spája so sériou podujatí BratislavAI Forum 2025 zameranými na budúcnosť umelej inteligencie a vzdelávania za účasti najvyšších predstaviteľov najväčších medzinárodných organizácií – Organizácie Spojených národov, Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), OECD či EÚ.
Slovensko podľa jeho slov vníma digitálnu transformáciu a umelú inteligenciu ako jednu z kľúčových výziev nasledujúceho obdobia, pri ktorej bude naďalej využívať analytické kapacity a odporúčania OECD. Blanár zároveň v pondelok prijal nového generálneho riaditeľa UNESCO Chálida al-Anáního. Rokovanie potvrdilo spoločný záujem pokračovať v dynamickej spolupráci a prispievať k posilňovaniu multilateralizmu v prospech mierového a udržateľného rozvoja spoločnosti.
„UNESCO je jedinečným priestorom pre otvorený dialóg a spoločné hľadanie pravidiel v oblastiach, ktoré sú dôležité pre rozvoj každej krajiny. Slovenská republika preto vníma UNESCO ako kľúčového partnera pri modernizácii a sprístupňovaní vzdelávania, ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva a pri etickom využívaní nových technológií," potvrdil šéf slovenskej diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko oslavuje 25. výročie vstupu do OECD, za ten čas sa hospodársky rast a HDP takmer zdvojnásobili © SITA Všetky práva vyhradené.
