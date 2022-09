Poslanci Gyimesi a Taraba navrhujú zakázať dúhové vlajky na budovách štátnych inštitúcií

Naživo: Rokovanie parlamentu

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci by sa mali septembrovej schôdzi parlamentu zaoberať zákazom symbolov propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie v budovách štátnych inštitúcií.Návrh má na schôdzi predložiť poslanec György Gyimesi OĽaNO ) spolu s Tomášom Tarabom , ktorý kandidoval za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko . Za porušenie tohto ustanovenia navrhujú pokutu do sedemtisíc eur, ktorú by mohol právnickej osobe uložiť okresný úrad.Zákaz umiestňovania symbolov má podľa návrhu platiť pre interiér aj exteriér budov štátnych inštitúcií. Týkať sa má aj objektu, v ktorom sídli verejný ochranca práv. Práve úrad ombudsmanky vyvesil dúhovú vlajku v deň dúhového pochodu na podporu LGBT komunity.