Parlament by mal rokovať o zmene ústavy o skrátení volebného obdobia, potvrdil Pčolinský

Naživo: Rokovanie parlamentu

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - O návrhu novelizácie Ústavy SR , ktorý by umožňoval skrátenie volebného obdobia ústavným zákonom alebo referendom, by mali dnes rokovať poslanci na začiatku schôdze Národnej rady (NR) SR . „Návrh predkladáme, teda budeme hlasovať za zmenu ústavy," potvrdil v utorok pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský S ostatnými politickými stranami nerokovali o spoločnom postupe pri tomto bode, preto nevie odhadnúť, ako budú poslanci hlasovať. Predseda parlamentu Boris Kollár Sme rodina ) sa v nedeľňajšej diskusnej relácii na RTVS O 5 minút 12 vyjadril, že keď nebudú schopní prijímať zákony na pomoc ľuďom, tak sú za predčasné voľby.Poslanecký klub Sme rodina sa podľa Pčolinského zatiaľ nezaoberal otázkou, ako bude hlasovať v prípade podania návrhu na odvolanie ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), ktorý avizovala strana Sloboda a Solidarita . „Keď bude návrh podaný, budeme to riešiť, ale v tejto chvíli nič podané nie je," dodal.