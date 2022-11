Poslanci Hlasu-SD sa podpísali pod návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Mikulcovi

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) podporili svojimi podpismi návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi OĽaNO ). Zdôvodnili to nečinnosťou ministra a neriešením situácie s nelegálnymi migrantmi na Slovensku. „Hrozí nám migračná kríza spôsobená nielen udalosťami na Ukrajine, ale aj utečencami z tretích krajín a naše hranice sú ako deravý ementál. Nečinnosťou ministra Mikulca hrozí, že Slovensko sa stane záchytným centrom migrantov z oboch smerov,“ uviedol predseda strany Peter Pellegrini . Mikulec podľa neho pasívne sleduje situáciu namiesto toho, aby okamžite konal a rokoval s partnermi v Európskej únii o posilnení schengenskej hranice.„Minister vnútra Roman Mikulec a jeho nominanti vo vedení policajného zboru sú zodpovední za súčasnú situáciu na Slovensku ohľadom migrácie. Nezvládajú ju od začiatku jej vypuknutia," povedala podpredsedníčka strany Denisa Saková . Ako ďalej dodala, je na rozhodnutí hnutia Sloboda a Solidarita (SaS) a nezávislých poslancoch, či Roman Mikulec zostane vo funkcii, alebo sa vytvorí priestor pre personálnu výmenu na tomto poste.Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) dnes informovala, že opätovne podá návrh na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca za nezvládnutie situácie s migrantmi. Predseda strany Smer-SD Robert Fico tvrdí, že ich sem jednoducho pustili a nechali to tak. Na tlačovej konferencii to označil za úplné zlyhanie štátu. Považuje za neakceptovateľné, čo sa deje v mestách a obciach v blízkosti českých hraníc. Riaditeľ migračného úradu Ján Orlovský je podľa Fica „čisté Sorošovo dieťa" a dodal, že je známe, aká je Sorošova migračná politika.