Dôchodkyni za pokusy o vraždy pomocou atropínu potvrdili trest, rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR potvrdil dnes pre 70-ročnú dôchodkyňu Teréziu Gyönyörovú zo Šiah trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Rovnaký verdikt vyniesol už v septembri 2021 Špecializovaný trestný súd v Pezinku , ktorý dôchodkyňu uznal za vinnú z úkladných vrážd v štádiu pokusu a tiež za podvody. Najvyšší súd SR (NS SR) dnes predmetný rozsudok čiastočne zrušil, vyniesol však rovnaký verdikt. Odvolací súd zároveň zamietol odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry , ktorý pre obžalovanú žiadal doživotie. Dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.„Boli sme presvedčení, že odsúdená sa dopustila tých skutkov, ktoré jej boli kladené za vinu," povedal dnes pre médiá predseda senátu NS SR Peter Paluda . Úprava rozsudku podľa neho spočívala len v čiastočnej úprave skutkovej vety. „Nie je tam v skutku úmysel zakryť iný trestný čin, ale len úkladná vražda ako taká na viacerých osobách. Tak to sme upravili," uviedol Paluda. Doplnil, že tak ako odvolanie prokurátora súd zamietol aj odvolanie obžalovanej. Tú z pojednávacej miestnosti odviedli priamo do výkonu trestu.Podľa orgánov činných v trestnom konaní si obžalovaná dôchodkyňa od viacerých osôb v období rokov 2010 až 2015 požičiavala peniaze. Keď Jana K., Zdenka U. a Klaudia Š. žiadali financie naspäť, Terézia Gyönyörová sa ich pokúsila otráviť látkou atropín, ktorú primiešala do nápojov. Ženy následne skončili v nemocnici.Obžalovaná, ktorá proti rozsudku prvostupňového súdu podala odvolanie, počas procesu vinu popierala. Tvrdila, že poškodené sa voči nej spikli.