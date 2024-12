Poslanci Hlohovca chcú o rozpočte mesta na budúci rok rokovať na mimoriadnom zasadnutí

28.12.2024 (SITA.sk) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hlohovci z klubu Spolu pre Hlohovec požiadali primátora Ivana Baranoviča o zvolanie mimoriadneho zasadnutia poslaneckého zboru. Jeho jediným bodom má byť schvaľovanie programového rozpočtu na roky 2025 – 2027. Podľa zákona o obecnom zriadení by mal primátor zvolať zasadnutie do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, k čomu došlo 27. decembra.Hlohovec vstúpi do nového roku s rozpočtovým provizóriom , pretože poslancami schválený rozpočet primátor Ivan Baranovič nepodpísal. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2025 s príjmami aj výdavkami na úrovni približne 33,5 miliónov eur.Poslanci však pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2025 vypustili z príjmovej časti čiastku 315-tisíc eur, ktorá mala pochádzať zo zvýšených daní z nehnuteľností a 500-tisíc eur, čo mal byť príjem z predaja nájomných bytov.Poslanecký klub Spolu pre Hlohovec navrhol tento výpadok vykryť napríklad šetrením na platoch vedenia mesta a zamestnancov mestského úradu, ďalej vypustením čiastky 34-tisíc eur na zberné dvory, ako aj vypustením niektorých plánovaných kapitálových výdavkov. Primátor Baranovič vysvetlil, že uznesenie o rozpočte nepodpísal, pretože v ňom chýbali napríklad peniaze na viaceré služby, napríklad na zberné dvory.Rozpočtové provizórium v prípade mesta znamená, že bude v budúcom roku musieť hospodáriť podľa schváleného rozpočtu na rok 2024, pričom výdavky nemôžu v každom mesiaci prekročiť 1/12 tohto rozpočtu. Hlohovec už má skúsenosti s rozpočtovým provizóriom zo začiatku rokov 2019 aj 2021.