Bajo Holečková kritizuje nákupy v rezorte obrany za 1,5 miliardy eur, Kaliňáka vyzýva na ich zrušenie

28.12.2024 (SITA.sk) - Nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková (do NR SR zvolená za KDH) kritizuje nákupy v rezorte obrany za 1,5 miliardy eur. Ide napríklad o nákupy vojenskej techniky , ale aj súkromných lietadiel. Upozornila tiež, že predmetné nákupy by mali prebiehať priamym zadaním, bez verejnej súťaže.Rovnako poukázala aj na to, že podľa medializovaných informácií by značná časť týchto prostriedkov mala skončiť u osôb, ktoré sú blízke ministrovi obrany Smer-SD ). Na šéfa rezortu obrany apelovala, aby predmetné nákupy zrušil.Prostriedky podľa poslankyne mohli byť použité na pomoc ľuďom ohrozeným chudobou. Upozornila pritom na zvyšovanie cien, zavedenie transakčnej dane, ale aj zníženie daňového bonusu na dieťa."Smer, Hlas a SNS hovoria ľuďom ako treba šetriť, lebo verejné financie sú v zlom stave a v tomto čase sa minister obrany Robert Kaliňák rozhodol, že ide míňať stovky miliónov eur na pochybné nákupy. Celkovo ide bezmála o 1,5 miliardy. Všetky tieto nákupy sa pritom dejú bez verejnej súťaže priamym zadaním Roberta Kaliňáka a pri veľkej časti z nich je jasné, že peniaze skončia vo firmách, ktoré vlastnia jeho kamaráti,” tvrdí Bajo Holečková.Ministra obrany vyzvala na to, aby nákupy alebo zrušil, alebo aby na ne vypísal verejné súťaže. Z ušetrených peňazí by sa podľa nej mohlo pomôcť jednorodičovským domácnostiam, rodinám s deťmi, zdravotne znevýhodneným či opatrovateľom.