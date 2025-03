Poslanci hnutia Slovensko chcú zastaviť neobmedzené rozdávanie odmien politickým nominantom

Odmeňovanie štátnych zamestnancov

11.3.2025 (SITA.sk) - Poslanci z hnutia Slovensko chcú zastaviť neobmedzené rozdávanie odmien politickým nominantom. Do parlamentu preto predložili návrh na zavedenie opätovného obmedzenia výšky odmien pre štátnych zamestnancov podľa zákona o štátnej službe.Predkladatelia návrhu pripomenuli, že v septembri 2016 vtedajší predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) predložil návrh nového zákona o štátnej službe. Súčasťou navrhovaného zákona bola aj úprava odmien štátnych zamestnancov.„Súčasťou tejto právnej úpravy bola aj regulácia výšky odmien pre štátnych zamestnancov, ktorých do funkcie menuje predseda Národnej rady SR , prezident, vláda SR, predseda Ústavného súdu SR , predseda Súdnej rady SR , predseda Najvyššieho súdu SR alebo predseda Bezpečnostnej rady SR ," pripomenulo hnutie Slovensko v predloženom návrhu s tým, že neskôr sa to rozšírilo aj o predsedu Najvyššieho správneho súdu SR , vedúceho Úradu vlády SR a predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Fico to vtedy odôvodňoval tým, že podľa navrhovaného zákona je výška odmeny percentuálne obmedzená do výšky 20 percent z ich ročného funkčného platu. Ako premiér v tom čase dodal, „obmedzenie sa vzťahuje iba na odmenu za kvalitné plnenie služobných úloh, za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností vyplývajúcich z opisu štátnozamestnanecké miesta a za splnenie mimoriadnej, významnej alebo vopred určenej služobnej úlohy, alebo jej ucelenej časti, t.j. obmedzenie sa vzťahuje len na tie odmeny, ktoré nie sú ohraničené".Hnutie Slovensko ďalej pripomenulo, že v januári 2024 predložil Fico vládny návrh zákona o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona o štátnej službe, súčasťou ktorého bolo vypustenie obmedzenia výšky odmien. Fico to odôvodnil tým, že platná úprava limitu odmeny sa vzťahuje na časť štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii.Na časť štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, ani na štátneho zamestnanca vo funkcii štatutárneho orgánu, teda na obdobné alebo porovnateľné pozície, sa úprava nevzťahuje. Ako premiér ďalej uviedol, na bežného štátneho zamestnanca (referent, vedúci štátny zamestnanec) sa obmedzenie taktiež nevzťahuje.V návrhu uviedol, že „ide o nesystematickú a potenciálne diskriminačnú právnu úpravu, ktorá dlhodobo spôsobuje problémy v praxi služobných úradov. Dôvodom aplikačných nejasností je nejednoznačnosť existujúcej úpravy a možný variabilný výklad, ktorý vedie k diametrálne odlišným záverom". Na základe tohto tak navrhol túto úpravu zo zákona vypustiť.Poslanci za hnutie Slovensko ďalej upozornili, že v marci 2024 Fico predložil návrh na zmenu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.„Na gestorskom výbore bol koaličnými poslancami schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa vypúšťa nárok štátneho zamestnanca na jednorazovú odmenu za vynikajúce výsledky alebo veľmi dobré výsledky," pripomenulo hnutie.Zdôvodnenie premiéra pritom bolo, že ide o súčasť konsolidačných opatrení v oblasti verejných financií a navrhuje sa preto vypustiť úprava odmeny štátneho zamestnanca v nadväznosti na výsledok služobného hodnotenia za kalendárny rok.Predkladatelia návrhu z hnutia Slovensko tak upozornili, že Fico poprel vlastný zákon, ktorý sám predložil.„Namiesto toho, aby obmedzenie výšky odmien rozšíril aj na ďalších štátnych zamestnancov, toto obmedzenie vypustil s odôvodnením, že môže ísť o diskriminačnú právnu úpravu, keďže títo štátni zamestnanci nemôžu dostávať odmeny rádovo v desaťtisícich eur ročne," píšu poslanci v návrhu.Ďalej upozornili na skutočnosť, že si vláda vo februári 2024, a teda necelé štyri týždne po predložení tohto návrhu zákona dvojnásobne zvýšila platy.„Aj na základe tohto sa javí, že návrhom zákona nešlo o zrušenie nesystémového riešenia, ale o zvýšenie platov týchto štátnych zamestnancov, z ktorých je väčšina politickými nominantmi," upozornilo hnutie v predloženom materiáli. Poslanci ďalej podotkli, že vláda zrušila nárok na odmenu pre bežných štátnych zamestnancov za vynikajúce alebo veľmi dobré výsledky pod zámienkou konsolidácie, aby mohla financovať odmeny politických nominantov.„Podľa výšky odmien udelených súčasným štátnym tajomníkom a generálnym tajomníkom služobného úradu za posledné mesiace je zrejmé, že vláda to s konsolidáciou nemyslí vážne a konsolidovať núti len bežných obyvateľov," uzavreli predkladatelia návrhu.