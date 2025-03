Trinásty ročník dm ženského behu cieli k rekordnej účasti

11.3.2025 (SITA.sk) -Usporiadatelia dm ženského behu zo spoločnosti Be Cool spoločne s generálnym partnerom podujatia dm drogerie markt otvorili registráciu trinásteho ročníka. Bežkyne si môžu zakúpiť štartovné na štvor- alebo desaťkilometrovú trať. Obľúbené sú aj kategórie nordic walking alebo mama s dcérou, v ktorej po celý čas platí zvýhodnené štartovné za obidve osoby – štyridsať eur.Celkovo sa otvára desaťtisíc štartovacích pozícií. "Na tento rok máme plán zaokrúhliť počet bežkýň. Pred týmto míľnikom máme rešpekt, no keďže rastieme každým rokom, rozhodli sme sa v tento počet veriť. Pozývam všetky pravidelné aj príležitostné športovkyne, aby sa o seba starali a aktívne behávali aj naďalej a aby sa k nám potom v septmebri pridali," vyjadril sa Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt, ktorý je pravidelne aj súčasťou tohto víkendového podujatia.Časť štartovného každoročne putuje na otvorenie novej dm šport zóny pre verejnosť v Bratislave. Vlaňajší výťažok putoval do mestskej časti Staré mesto, kde sa zóna pri ZŠ a MŠ M.R. Štefánika na Grösslingovej oficiálne otvorila 7. marca 2025. "Teší nás, že Bratislave vďaka dm ženskému behu prinášame už jedenástu dm šport zónu. Prajem všetkým, ktorí si do nej prídu zacvičiť, aby ich pomáhala udržiavať v dobrej fyzickej aj psychickej forme," uviedol pri odovzdávaní zóny mestu Jozef Pukalovič, hlavný usporiadateľ dm ženského behu.Informačný servis